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Новосибирцы ринулись с детьми в зоопарк: публикуем фото гигантской воскресной очереди

Посетители в ожидании билетов, по словам очевидцев, поют песни

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Сегодня в Новосибирске жарко — воздух уже прогрелся до +8 градусов, и многие решили воспользоваться этим

Сегодня в Новосибирске жарко — воздух уже прогрелся до +8 градусов, и многие решили воспользоваться этим

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Новосибирцы в теплое воскресенье ринулись с детьми в зоопарк

Новосибирцы в теплую погоду сегодня, 8 ноября, решили отправиться с детьми в зоопарк. Огромную очередь у входа заметил читатель НГС.

— Много, конечно людей с детьми. Очереди две или три длинных. Но весело, даже песни поют хором — «От улыбки». Не меньше 50% людей в масках, — рассказал читатель НГС Алексей.

Сегодня в Новосибирске жарко — воздух уже прогрелся до +8 градусов, а по данным сервиса «Яндекс.Погода», вечером станет еще теплее — до +11 градусов.

Вторая волна коронавируса заставила новосибирцев вспомнить, что такое долгое ожидание в очереди. Люди тратят по 3–7 часов, чтобы попасть к врачу, купить нужное лекарство или билет на автобус. Читатели НГС ежедневно присылают в редакцию фотографии из очередей — мы опубликовали подборку на эту тему.

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Новосибирский зоопаркочередьпогода
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