9 самых больших очередей Новосибирска — люди часами стоят в МФЦ, больницы и даже в суд

Вторая волна коронавируса заставила новосибирцев вспомнить, что такое долгое ожидание в очереди. Люди тратят по 3–7 часов, чтобы попасть к врачу, купить нужное лекарство или билет на автобус. Читатели НГС ежедневно присылают в редакцию фотографии из очередей — сегодня мы публикуем подборку на эту тему.



У вас тоже есть фотография из очереди? Присылайте в Директ нашего инстаграма — следующую подборку мы опубликуем там.

«Чтобы попасть к врачу — прождала пять часов»

Самые длинные и мучительные очереди сейчас, конечно, в поликлиниках и у коронавирусных больниц.