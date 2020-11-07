7 ноября суббота
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 2/10
usd 77.19
eur 91.35

Все новости

Все новости

9 самых больших очередей Новосибирска — люди часами стоят в МФЦ, больницы и даже в суд

Из-за ажиотажного спроса на некоторые услуги и необходимости соблюдать социальную дистанцию

1 489
13Обсудить

Поделиться

Очереди сейчас везде. Если вы тоже застряли в подобной, то присылайте фотографию на почту news@ngs.ru

Очереди сейчас везде. Если вы тоже застряли в подобной, то присылайте фотографию на почту news@ngs.ru

Поделиться

Из-за коронавируса жители Новосибирска часами стоят в очередях

Вторая волна коронавируса заставила новосибирцев вспомнить, что такое долгое ожидание в очереди. Люди тратят по 3–7 часов, чтобы попасть к врачу, купить нужное лекарство или билет на автобус. Читатели НГС ежедневно присылают в редакцию фотографии из очередей — сегодня мы публикуем подборку на эту тему.

У вас тоже есть фотография из очереди? Присылайте в Директ нашего инстаграма — следующую подборку мы опубликуем там.

«Чтобы попасть к врачу — прождала пять часов»

Самые длинные и мучительные очереди сейчас, конечно, в поликлиниках и у коронавирусных больниц.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ниже — кадр из поликлиники № 18.

— Регистратура в самом конце фото. Домой врач приходит через неделю после вызова, всех приглашают за талончиком в 07:30 утра (тех, кто вызвал домой врача). Мазок на коронавирус, если дали направление, ждать дома две недели, — рассказывает читательница НГС.

Несмотря на пандемию и болеющих людей вокруг, некоторые всё равно рискуют и сидят без масок

Несмотря на пандемию и болеющих людей вокруг, некоторые всё равно рискуют и сидят без масок

Поделиться

— Чтобы попасть к врачу, прождала в очереди 5 часов. И это не предел, — возмущается еще одна читательница НГС.

В поликлинике <nobr class="_">№ 16</nobr> ситуация ничуть не лучше

В поликлинике № 16 ситуация ничуть не лучше

Поделиться

— Пришла к 8 утра, чтобы продлить больничный. Время 15:40, и до сих пор не прошли те, кто пришел в 07:30. Люди сидят в одной очереди с пациентами, у которых уже подтвержден ковид. В прошлый раз, 26 октября, я просидела в очереди 14 часов, но нас так и не приняли, — добавляет еще одна жительница Новосибирска.

Людей так много, что сидячих мест не хватает. Многим приходится стоять часами

Людей так много, что сидячих мест не хватает. Многим приходится стоять часами

Поделиться

Вереница скорых у больниц сейчас уже никого не удивляет. В каждой из машин — больные люди, которым необходима медпомощь. И ждут они своей очереди по 7–8 часов.

Очередь у больницы № 3<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]-->

Очередь у больницы № 3

Поделиться

А это машины у главной ковидной больницы <nobr class="_">№ 11</nobr>

А это машины у главной ковидной больницы № 11

Поделиться

Если к врачу удалось попасть, то это не значит, что вылечиться получится быстро и успешно. Вас ждет еще одна очередь — теперь в аптеку за лекарствами. В городе дефицит антибиотиков и антикоагулянтов (а также ряда других препаратов). И не факт, что, отстояв в очереди, вам удастся купить нужное лекарство.

Подобная очередь к аптеке сейчас не редкость. Это фото сделано на улице <nobr class="_">Доватора, 15</nobr>

Подобная очередь к аптеке сейчас не редкость. Это фото сделано на улице Доватора, 15

Поделиться

Очереди в суд, МФЦ и кассы

В Новосибирске сейчас с трудом можно купить даже билеты.

— А вот и еще один рассадник ковида в прекрасном городе N. Да не просто так, а районного масштаба, ибо из этого места люди разъезжаются по районам области. Это то, что у нас вместо автовокзала. В самом павильончике, собранном еще весной на скорую руку, слыхом не слыхивали о санитайзерах, безопасной дистанции и других мерах предосторожности, — возмущается Елена.

Радует, что большинство людей хотя бы в защитных масках

Радует, что большинство людей хотя бы в защитных масках

Поделиться

В суд также попасть сейчас очень непросто.

В суде ввели ограничения на количество человек в помещении, поэтому люди толпятся на улице. Социальную дистанцию, конечно же, мало кто соблюдает

В суде ввели ограничения на количество человек в помещении, поэтому люди толпятся на улице. Социальную дистанцию, конечно же, мало кто соблюдает

Поделиться

Утром сейчас не протолкнуться и в МФЦ.

Очередь в МФЦ на Зыряновской. По словам читательницы, тут было около 40 человек. При этом помещение не проветривается, обеззараживающих ламп нет

Очередь в МФЦ на Зыряновской. По словам читательницы, тут было около 40 человек. При этом помещение не проветривается, обеззараживающих ламп нет

Поделиться

Что еще почитать о коронавирусе в Новосибирске?

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Далеко не каждый новосибирец, заболевший коронавирусом, попадает в больницу. В ковидные госпитали везут только тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается, например, в кислородной поддержке. Среди таких оказались и 25-летняя жительница Новосибирска Мария Сопотько. Девушку госпитализировали в 11-ю больницу, которая является крупнейшим ковидным госпиталем региона. Сибирячка рассказала, как проходило лечение (в общей сложности ей поставили 108 уколов — по три дважды в день), и показала, как устроен больничный быт.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Потеря обоняния — это один из популярных симптомов, который приписывают коронавирусной инфекции. Мы узнали у врачей, почему мы перестаем чувствовать запахи, как быстро восстановить обоняние и при каких еще заболеваниях оно пропадает.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МФЦвокзалочередикоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...