9 самых больших очередей Новосибирска — люди часами стоят в МФЦ, больницы и даже в суд

Из-за коронавируса жители Новосибирска часами стоят в очередях
Вторая волна коронавируса заставила новосибирцев вспомнить, что такое долгое ожидание в очереди. Люди тратят по 3–7 часов, чтобы попасть к врачу, купить нужное лекарство или билет на автобус. Читатели НГС ежедневно присылают в редакцию фотографии из очередей — сегодня мы публикуем подборку на эту тему.
У вас тоже есть фотография из очереди? Присылайте в Директ нашего инстаграма — следующую подборку мы опубликуем там.
«Чтобы попасть к врачу — прождала пять часов»
Самые длинные и мучительные очереди сейчас, конечно, в поликлиниках и у коронавирусных больниц.
Ниже — кадр из поликлиники
— Регистратура в самом конце фото. Домой врач приходит через неделю после вызова, всех приглашают за талончиком в 07:30 утра (тех, кто вызвал домой врача). Мазок на коронавирус, если дали направление, ждать дома две недели, — рассказывает читательница НГС.
— Чтобы попасть к врачу, прождала в очереди 5 часов. И это не предел, — возмущается еще одна читательница НГС.
— Пришла к 8 утра, чтобы продлить больничный. Время 15:40, и до сих пор не прошли те, кто пришел в 07:30. Люди сидят в одной очереди с пациентами, у которых уже подтвержден ковид. В прошлый раз,
Вереница скорых у больниц сейчас уже никого не удивляет. В каждой из машин — больные люди, которым необходима медпомощь. И ждут они своей очереди по 7–8 часов.
Если к врачу удалось попасть, то это не значит, что вылечиться получится быстро и успешно. Вас ждет еще одна очередь — теперь в аптеку за лекарствами. В городе дефицит антибиотиков и антикоагулянтов (а также ряда других препаратов). И не факт, что, отстояв в очереди, вам удастся купить нужное лекарство.
Очереди в суд, МФЦ и кассы
В Новосибирске сейчас с трудом можно купить даже билеты.
— А вот и еще один рассадник ковида в прекрасном
В суд также попасть сейчас очень непросто.
Утром сейчас не протолкнуться и в МФЦ.
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