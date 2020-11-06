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Мария Сопотько

Жительница Новосибирска
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Мария Сопотько

Жительница Новосибирска

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Как сейчас лечат ковидных пациентов? Сибирячка показала фотографии из госпиталя

Мария Сопотько провела в больнице 18 дней. Её выписали, не дожидаясь финального отрицательного теста

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Девушка заболела во вторую волну. Болезнь протекала тяжело, поэтому её госпитализировали в главный новосибирский ковидный госпиталь

Девушка заболела во вторую волну. Болезнь протекала тяжело, поэтому её госпитализировали в главный новосибирский ковидный госпиталь

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Жительница Новосибирска показала фотографии изнутри ковидного госпиталя

Далеко не каждый новосибирец, заболевший коронавирусом, попадает в больницу. В ковидные госпитали везут только тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается, например, в кислородной поддержке. Среди таких оказались и 25-летняя жительница Новосибирска Мария Сопотько. Она заболела во вторую волну — сначала у нее поднялась температура, потом состояние стало ухудшаться, и платное КТ показало 32% поражения легких. Девушку госпитализировали в 11-ю больницу, которая является крупнейшим ковидным госпиталем региона. Мария провела там 18 дней. Сибирячка рассказала, как проходило лечение (в общей сложности ей поставили 108 уколов — по три дважды в день), и показала, как устроен больничный быт. Публикуем ее колонку-мнение. Далее — от первого лица.

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Сначала я подумала, что просто заболела. Симптомы были похожи на обычную ОРВИ или грипп. Первые дни держалась температура около 37,6 градуса. Через три дня температура вдруг начала подниматься еще выше — противовирусные мне не помогали. Тогда я пошла к дежурному врачу, он послушал легкие, сказал, что они чистые, и назначил антибиотики, которые нужно было пить пять дней.

Состояние, несмотря на лечение, не улучшалось. Температура повысилась до 38,5 градуса. Я вызвала скорую. Врачи приехали, осмотрели меня, сказали, что всё в порядке, и сбили температуру. На следующий день она снова начала подниматься — и я повторно обратилась в скорую. Медики, приехав на вызов, опять осмотрели меня и отправили делать рентген в поликлинику.

В поликлинике сказали, что с такой температурой меня никто не пустит на рентген. Тогда я пошла делать КТ в платную клинику. Обследование показало двустороннюю пневмонию — 32% поражения легких. В тот же день (29 сентября) я снова вызвала скорую, и уже с результатами компьютерной томографии меня отвезли в 11-ю больницу и положили в палату. Сразу же взяли тест на ковид. Он оказался положительным, и мне начали ставить уколы.

В палате, где лежала Мария, сперва было шесть коек, затем их количество увеличили до восьми

В палате, где лежала Мария, сперва было шесть коек, затем их количество увеличили до восьми

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Мебель в больнице была в удручающем состоянии. Некоторым давали вместо нормальных железных коек странные раскладушки

Мебель в больнице была в удручающем состоянии. Некоторым давали вместо нормальных железных коек странные раскладушки

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На первой же неделе ко мне стало возвращаться обоняние. Всего мне поставили 108 уколов — по три укола два раза в день.

Питание было пятиразовое, вполне сносное для бесплатной больницы. Давали и фрукты, и кефир, и шиповник, помимо основных блюд.

Еду приносили в одноразовой посуде

Еду приносили в одноразовой посуде

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11 октября мне сделали второй тест. 15 октября — третий, хотя результаты второго еще не были известны. В больнице не было разделения на зоны — мол, тут лежат тяжелые больные, а тут — выздоравливающие. Ты продолжаешь лежать в палате с людьми, у которых подтвержденный ковид. Я опасалась, что могу заболеть повторно.

16 октября в палату пришел врач и попросил меня, а также еще нескольких пациенток написать отказ от стационарного лечения и выписываться. Но у меня еще не было результатов последних тестов, я не знала, есть ли во мне еще коронавирусная инфекция или уже нет. Да и раньше говорили, что можно выписаться лишь с двумя отрицательными тестами. Если бы я получила свой отрицательный тест, то давно бы уже выписалась. А так... Вне больницы, не зная результатов анализов, я же могу заразить других...

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17 октября пришли результаты второго теста — отрицательный. Я не стала ждать результата контрольного третьего теста, написала отказ и поехала домой под постановление о самоизоляции. Последний тест пришел 21 октября — снова отрицательный. А у других женщин, которые лежали со мной в палате, были по два положительных теста.

Во время выписки из больницы дежурный врач не выписала мне никаких лекарств. Я сказала, что у меня поражение легких, на что доктор ответила, что «само рассосется». Нужно будет просто сделать повторное КТ через 1,5 месяца. Хотя у меня до сих пор слабость, и мне всё еще сложно дышать. Я пока дома, не работаю.

Места в палатах заполнялись очень быстро. Как только человека выписывали или переводили в реанимацию, на его месте моментально появлялся новый пациент. Видимо, с этим и связаны просьбы медперсонала написать отказ на лечение в условиях больницы. Только вот мне кажется, что именно это и поддерживает вторую волну — люди выписываются без отрицательных результатов, хотя могут быть заразны для окружающих.

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    коронавирус в Новосибирскевторая волна
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