Как сейчас лечат ковидных пациентов? Сибирячка показала фотографии из госпиталя

Сначала я подумала, что просто заболела. Симптомы были похожи на обычную ОРВИ или грипп. Первые дни держалась температура около 37,6 градуса . Через три дня температура вдруг начала подниматься еще выше — противовирусные мне не помогали. Тогда я пошла к дежурному врачу, он послушал легкие, сказал, что они чистые, и назначил антибиотики, которые нужно было пить пять дней.

Состояние, несмотря на лечение, не улучшалось. Температура повысилась до 38,5 градуса . Я вызвала скорую. Врачи приехали, осмотрели меня, сказали, что всё в порядке, и сбили температуру. На следующий день она снова начала подниматься — и я повторно обратилась в скорую. Медики, приехав на вызов, опять осмотрели меня и отправили делать рентген в поликлинику.