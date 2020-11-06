Как сейчас лечат ковидных пациентов? Сибирячка показала фотографии из госпиталя

Жительница Новосибирска показала фотографии изнутри ковидного госпиталя
Далеко не каждый новосибирец, заболевший коронавирусом, попадает в больницу. В ковидные госпитали везут только тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается, например, в кислородной поддержке. Среди таких оказались и
Сначала я подумала, что просто заболела. Симптомы были похожи на обычную ОРВИ или грипп. Первые дни держалась температура около
Состояние, несмотря на лечение, не улучшалось. Температура повысилась до
В поликлинике сказали, что с такой температурой меня никто не пустит на рентген. Тогда я пошла делать КТ в платную клинику. Обследование показало двустороннюю пневмонию — 32% поражения легких. В тот же день (
На первой же неделе ко мне стало возвращаться обоняние. Всего мне поставили
Питание было пятиразовое, вполне сносное для бесплатной больницы. Давали и фрукты, и кефир, и шиповник, помимо основных блюд.
11 октября мне сделали второй тест.
16 октября в палату пришел врач и попросил меня, а также еще нескольких пациенток написать отказ от стационарного лечения и выписываться. Но у меня еще не было результатов последних тестов, я не знала, есть ли во мне еще коронавирусная инфекция или уже нет. Да и раньше говорили, что можно выписаться лишь с двумя отрицательными тестами. Если бы я получила свой отрицательный тест, то давно бы уже выписалась. А так... Вне больницы, не зная результатов анализов, я же могу заразить других...
17 октября пришли результаты второго теста — отрицательный. Я не стала ждать результата контрольного третьего теста, написала отказ и поехала домой под постановление о самоизоляции. Последний тест пришел
Во время выписки из больницы дежурный врач не выписала мне никаких лекарств. Я сказала, что у меня поражение легких, на что доктор ответила, что «само рассосется». Нужно будет просто сделать повторное КТ через
Места в палатах заполнялись очень быстро. Как только человека выписывали или переводили в реанимацию, на его месте моментально появлялся новый пациент. Видимо, с этим и связаны просьбы медперсонала написать отказ на лечение в условиях больницы. Только вот мне кажется, что именно это и поддерживает вторую волну — люди выписываются без отрицательных результатов, хотя могут быть заразны для окружающих.
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