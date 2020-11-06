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Самолет доставил в Новосибирск новую партию антибиотиков из Владивостока

«Левофлоксацин» начнут продавать 7 ноября в муниципальной аптечной сети

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Новую партию антибиотиков привезли в город с утра

Новую партию антибиотиков привезли в город с утра

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Самолет доставил в Новосибирск новую партию антибиотиков

Сегодня, 6 ноября, в Новосибирск доставили новую партию «Левофлоксацина». 5900 упаковок будут продавать через МУП «Новосибирская аптечная сеть».

— Хочу напомнить, что МУП ведет самостоятельную деятельность в этом отношении. И эта деятельность по закупке препаратов ведется постоянно. Сегодня в 11 часов прибыл авиационный транспорт из Владивостока, он привез 5900 стандартов «Левофлоксацина», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Лекарства поступят в продажу 7 ноября. Также 9 ноября в городе ждут новую партию «Азитромицина».

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Первая партия антибиотиков после случившегося дефицита поступила в Новосибирск 28 октября, их распространяли через аптеки «Социалочка» и муниципальную аптечную сеть. Позже в город доставили лекарства с Дальнего Востока — в этой партии было 12 670 упаковок «Левофлоксацина» и «Азитромицина» и 1900 упаковок «Левомицетина». НГС рассказывал, в каких аптеках их можно купить.

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