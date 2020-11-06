Самолет доставил в Новосибирск новую партию антибиотиков из Владивостока

Самолет доставил в Новосибирск новую партию антибиотиков
Сегодня, 6 ноября, в Новосибирск доставили новую партию «Левофлоксацина». 5900 упаковок будут продавать через МУП «Новосибирская аптечная сеть».
— Хочу напомнить, что МУП ведет самостоятельную деятельность в этом отношении. И эта деятельность по закупке препаратов ведется постоянно. Сегодня в 11 часов прибыл авиационный транспорт из Владивостока, он привез 5900 стандартов «Левофлоксацина», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
Лекарства поступят в продажу
Первая партия антибиотиков после случившегося дефицита поступила в Новосибирск 28 октября, их распространяли через аптеки «Социалочка» и муниципальную аптечную сеть. Позже в город доставили лекарства с Дальнего Востока — в этой партии было