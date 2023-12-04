Путин впервые приехал на выставку «Россия»

Выставка-форум «Россия» доступна — посетить ее можно бесплатно, только некоторые события требуют предварительной записи. Она продлится до 12 апреля. На выставке представлены достижения страны в различных отраслях экономики — отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти», «Сибура». Также здесь представлены все регионы России, а помимо самой выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия. А если окажется, что вы юбилейный посетитель — можете еще и подарок получить.