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Путин впервые приехал на выставку «Россия»

Она идет уже месяц на ВДНХ

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Владимир Путин не приехал на открытие выставки, но обещал посетить ее позже

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Владимир Путин впервые посетил выставку достижений «Россия», которая работает на ВДНХ с 4 ноября. За неделю до открытия выставки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин обязательно приедет на выставку-форум, но не в день открытия, а позже. Сегодня на ВДНХ президент осмотрел инсталляцию «Галерея достижений России», «Аллею Славы», экспозиции «Первые в России — стране возможностей» и «Сделано нами», а также залы павильона «Атом»

Выставка-форум «Россия» доступна — посетить ее можно бесплатно, только некоторые события требуют предварительной записи. Она продлится до 12 апреля. На выставке представлены достижения страны в различных отраслях экономики — отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти», «Сибура». Также здесь представлены все регионы России, а помимо самой выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия. А если окажется, что вы юбилейный посетитель — можете еще и подарок получить.

Владимир ПутинВДНХВыставка Россия на ВДНХ
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