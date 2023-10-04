В Кремле рассказали о вероятности испытаний ядерного оружия в Арктике: новости СВО за 3 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 октября.
Шойгу рассказал, ждать ли мобилизацию осенью
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о планах Генштаба на дополнительную мобилизацию. По словам Шойгу, российские войска уже располагают необходимым числом военных и проводить мобилизацию не требуется
— В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек. Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут, — отметил Шойгу.
Министр обороны также добавил, что с начала года более 335 тысяч человек поступили на военную службу по контракту или в добровольческие формирования, а только в сентябре 50 тысяч человек заключили контракт с Минобороны.
МВД России объявило Арестовича в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Информация об этом находится в разыскной базе министерства. Арестовича ищут по статье Уголовного кодекса, но какой — не сообщают.
На Арестовича заводили уголовное дело в Донецкой Народной Республике в апреле 2022 года. Тогда его обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
В Кремле рассказали о вероятности испытаний ядерного оружия в Арктике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний. Так он прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия якобы готовится к испытанию ядерной установки «Буревестник» в Арктике. В своих выводах западные журналисты ссылались на спутниковые снимки, сделанные американской компанией Planet Labs. В ответ на это Песков посоветовал им «более детально изучить спутниковые снимки».
— Я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times, — заявил Песков, — По всей видимости, им нужно более детально изучать спутниковые снимки.
Нужды СВО станут первоочередными в бюджете РФ
Для достижения целей России в ходе специальной военной операции выделяются все необходимые ресурсы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
— Какие задачи решает бюджет? В первую очередь это обеспечение нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности. Это наш главный приоритет и на это выделяются все необходимые ресурсы, которые нам заявили наши силовые органы, — передает ТАСС слова министра финансов.
Среди других приоритетов Антон Силуанов назвал технологическое развитие инфраструктуры, выполнение всех обязательств перед гражданами и полноценную интеграцию регионов и их поддержку.
Правительство России планирует увеличить расходы на оборону на 68% в следующем году. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что повышение расходов на СВО «абсолютно необходимо».
Беспилотники вновь атаковали регионы России
Сегодня ночью беспилотники атаковали Брянскую область. Об атаке БПЛА сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал глава региона в телеграм-канале, отметив, что разрушений и пострадавших нет.
Позже Минобороны России заявило, что около 11 часов мск средства ПВО уничтожили три снаряда и два БПЛА над Белгородской областью.
У бывшего гражданина Украины отобрали российский паспорт за оправдание терроризма
Окружной военный суд признал бывшего гражданина Украины, проживающего на Камчатке с российским паспортом, виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную ФСБ.
По версии обвинения, мужчина публиковал во «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям против россиян, а также против представителей органов власти. За это мужчине отменили решение о приеме в гражданство и приговорили к четырем годам колонии.
Уточняется, что мужчина получил гражданство России в 2014 году, отказавшись от украинского паспорта.
Россия заочно обвинила украинское военное руководство в терроризме
Следственный комитет России обвинил в терроризме украинское военное руководство. Причиной стала причастность к более 100 ударам беспилотниками по территории России.
Обвинения получили глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещука, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапу и командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк.
В Следственном комитете добавили, что в ближайшее время обвиняемых объявят в розыск и заочно арестуют.
Россия отменит льготы и повысит визовый сбор для граждан ЕС
Граждане Евросоюза не смогут пользоваться льготами для посещения России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство иностранных дел России, сообщает РБК.
Теперь для жителей Европы повысят визовые сборы и отменят льготы. Это станет ответной реакцией на приостановку действия международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз.
После принятия законопроекта жители ЕС не смогут приехать в Россию по льготе, если целью поездки была встреча с родственником, получение медицинской помощи или участие в похоронах близкого человека. Отмена льгот также коснется школьников и студентов, учащихся в России, и членов официальных делегаций.
МИД предлагает взимать сбор с граждан всех категорий. Теперь все жители ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будут платить за визу в районе 50–300 долларов, в зависимости от срочности и срока пребывания.
Carlsberg расторгла лицензионное соглашение с «Балтикой»
Carlsberg расторгает с «Балтикой» лицензионное соглашение. Теперь компания не сможет производить и продавать продукцию под брендами пивоваренной компании в России. Об этом говорится в сообщении Carlsberg.
— Мы пришли к выводу, что в настоящий момент не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России, — заявили в Carlsberg.
«Балтика» сможет использовать запасы продукции и компоненты Carlsberg до 1 апреля 2024 года. Ранее, в середине июля 2023 года, указом Владимира Путина «Балтика», принадлежавшая Carlsberg, была передана под временное управление Росимущества.
Польша надеется на отказ социальной помощи украинцам в следующем году
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер выразил надежду, что в 2024 году социальная помощь украинцам не будет продлена. Об этом он заявил, общаясь с журналистами.
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— Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости, — передает РИА Новости слова Мюллера.
По различным данным, в Польше находятся от одного до полутора миллионов беженцев из Украины.