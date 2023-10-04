В Кремле рассказали о вероятности испытаний ядерного оружия в Арктике: новости СВО за 3 октября

Министр обороны также добавил, что с начала года более 335 тысяч человек поступили на военную службу по контракту или в добровольческие формирования, а только в сентябре 50 тысяч человек заключили контракт с Минобороны.



МВД России объявило Арестовича в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Информация об этом находится в разыскной базе министерства. Арестовича ищут по статье Уголовного кодекса, но какой — не сообщают.



На Арестовича заводили уголовное дело в Донецкой Народной Республике в апреле 2022 года. Тогда его обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

