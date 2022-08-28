В Новосибирске показали советский самолет Як-42, куда пускают посидеть за штурвалом, — смотрим, что там в кабине пилотов

— Это очень хорошо, что мы его сохранили. Объясняю почему: потому что вообще летные экспонаты не пытаются сохранить. И поэтому у нас в перспективе — создать один из ангаров и отдать его под аэрокосмическую тему, — объяснил Владимир Курдюмов.



Почитайте еще, как представительская «Чайка», ГАЗ-13, выпускалась только для заслуженных людей, — показываем экземпляр 1970 года.

