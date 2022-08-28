В Новосибирске показали советский самолет
Як-42, куда пускают посидеть за штурвалом, — смотрим, что там в кабине пилотов
Реставраторы воссоздали обстановку кабины пилотов и покрасили воздушное судно
Новосибирский музей СССР получил самый свой крупный экспонат, который не умещается ни в одном выставочном зале музея, — это самолет Як-42. Самолет достался от Чкаловского авиазавода, он был в полностью разукомплектованном виде, но реставраторы воссоздали обстановку кабины пилотов, покрасили воздушное судно, привели его в порядок. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Як-42 — советский среднемагистральный пассажирский самолет, первый полет совершил в 1975 году. Эта машина должна была заместить среднемагистральный Ту-134, но этого так и не произошло, всего было выпущено 183 «яка». «Тушек» же сделали гораздо больше — 854 судна.
Во многом этому поспособствовала авиакатастрофа 1982 года, тогда Як-42, летевший из Ленинграда в Киев, упал на территории Белоруссии. Причиной стала ошибка проектировщиков и конструкторов — один из узлов (винтовой привод стабилизатора) работал с повышенным износом, который не предусмотрели инженеры. В итоге резьба в приводе износилась настолько, что гайка просто сорвалась с винта, что привело к отказу узла и срыву самолета в пике.
Наш Як-42 в советские годы числился за авиазаводом имени Чкалова и выполнял служебные пассажирские перевозки с аэродрома завода.
— Он находился на Чкаловском заводе долгое время, причем очень долгое время был в разобранном виде. Это был служебной разъездной, так сказать, самолет. Он долгое время в девяностые годы летал по разным фирмам, принадлежал разным коммерческим структурам, летал в основном на Север. То есть возил и людей, и грузы, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея.
По его словам, самолет стоял на месте, а всё, что было в нем, сняли — вплоть до иллюминаторов:
— Мы сюда его привезли и собрали. Полностью собрали кабину, она была просто пустая: туда заходишь — нет стекол, пустая кабина. То есть ставили стекла, нашли приборы, всё скомплектовали, все панели.
— Запчасти искали через интернет, то есть пишем, смотрим, появляется человек, такие-то приборы есть у него, отправляем деньги. Нашли ребят, которые понимают, как приборы должны стоять, и они всё это скомплектовали, установили, — добавляет он.
В кабине тесновато, львиную часть пространства занимают приборы: различные шкалы, датчики, тумблеры рукоятки и прочее. Как же пилоты знали предназначение каждой кнопочки — их же тут «великие тыщщи»!
Рабочее место шофера, простите, пилота — тут слева располагается командир, а по правую руку от него — второй пилот. Штурвал, огромные педали, на месте «коробки передач» — рычаги управления тягой двигателей. Кстати, двигателей тут три: два — на крыльях, один — в хвостовом оперении.
Тот самый указатель уровня положения самолета относительно земли называется авиагоризонт. Смотришь и видишь, какие у тебя крены.
Деревянный декор одного из отсеков для хранения каких-то инструментов.
Форточку можно приоткрыть, если жарко, насладиться легким ветерком.
Снаружи самолет обновили — подкрасили сине-белую ливрею. В ближайшее время он будет открыт для посетителей музея — можно забраться в эту самую кабину и почувствовать себя пилотом. Для детей это будет, конечно, восторг, если даже взрослые дядьки-строители, попав в кабину, вели себя как мальчишки и снимали друг друга на видео.
— Это очень хорошо, что мы его сохранили. Объясняю почему: потому что вообще летные экспонаты не пытаются сохранить. И поэтому у нас в перспективе — создать один из ангаров и отдать его под аэрокосмическую тему, — объяснил Владимир Курдюмов.
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