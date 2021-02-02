Сибирячке сделали операцию, которая меняет характер: для этого в Новосибирск прилетел главный нейрохирург России

30-летняя сибирячка с эпилепсией перенесла операцию, которая влияет на характер
Эпилептические приступы не дают человеку жить спокойной жизнью: люди падают, травмируются и из-за этого рискуют жизнью. Для пациентов с определенным видом эпилепсии есть хирургическая операция, позволяющая полностью избавиться от этой болезни. Сегодня в Новосибирск прилетел главный нейрохирург РФ Владимир Крылов, чтобы сделать такую операцию, а также посмотреть, как это делают новосибирские врачи. По словам Крылова, после этого вмешательства качество жизни пациентов улучшается, особенно меняется жизнь женщин: некоторые даже меняют мужей. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко побывала на такой операции и узнала у специалистов, кому она показана.
Кому показаны такие операции
Врач-эпилептолог Федерального центра нейрохирургии Анастасия Гузеева рассказала, что последние годы такие операции активно развиваются в стране, но они подходят только тем пациентам, которые имеют в головном мозге только один очаг, провоцирующий приступы эпилепсии, и который можно удалить без дальнейшего неврологического дефицита для пациента, чтобы он мог нормально жить.
Операция делается тем, кому не помогают препараты против эпилепсии или вызывают побочные эффекты. После хирургического вмешательства приступы прекращаются. Эффективность подобных вмешательств составляет 60–70 процентов. После операции пациента и дальше какое-то время контролируют врачи.
До операции специалисты оценивают общий соматический статус пациента, выясняют, сможет ли он в целом перенести операцию. Каких-то дополнительных ограничений или противопоказаний нет.
Для того чтобы определить, сколько очагов имеется у пациента, нужно сделать МРТ головного мозга по специальному эпилептологическому протоколу. Следующий этап диагностики — это запись энцефалограммы (ЭЭГ-мониторинг) в течение суток с обязательной фиксацией приступов.
Пациентке, которую сегодня оперировали, 30 лет, из них она болеет 18 лет — первый приступ был в 12 лет, а потом они участились.
— Всё это время у нее не был выявлен четкий эпилептогенный очаг, она просто получала препараты, которые не оказывали должного эффекта, приступы продолжались. Когда она попала к нам, на МРТ мы также не выявили никакого структурного поражения — такая эпилепсия считается неуточненной. И мы продолжили диагностику. ЭЭГ-мониторинг показал активность в левой височной области, но тогда мы еще не понимали, какой именно участок нужно удалить, чтобы приступы прекратились. Поэтому мы провели еще один диагностический этап — на кору головного мозга установили электроды, чтобы записать активность. Так получилось определить очаг, который мы удаляем, — поясняет Анастасия Гузеева.
Как такие операции меняют жизнь
Главный нейрохирург РФ Владимир Крылов замечает, что среди всех эпилептических припадков фармрезистентные формы (которые не поддаются медикаментозному лечению) занимают 30%. Операции проводятся в 10–20% из них — это 4–5 тысяч операций в год по России. Это много, но Крылов хочет полностью решить эту проблему.
Он прилетел в Новосибирск провести операцию этой 30-летней пациентке и посмотреть на другой пациентке, как такие операции делают новосибирские врачи. После он хочет тиражировать совместный опыт дальше по стране.
В России такие операции делают в федеральных центрах, например, в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве. Новосибирский является одним из флагманов. Для таких операций нужны хорошая диагностика и подготовка, оборудование для операции и опыт нейрохирургов.
— Подобных операций в Российской Федерации нужно делать от 4–5 тысяч и выше. Центры, которые занимаются этой проблемой, делают в год 25–40 подобных операций, а в новосибирском — 70. Это говорит об очень высоком уровне оказания хирургической помощи пациентам. В России с прошлого года существует пилотный проект по организации помощи пациентам с фармрезистентными формами эпилепсии. На самом деле это сложная социальная проблема, потому что, во-первых, больные молодого возраста, во-вторых, приступы, которые у них возникают, не дают им окончить школы, получить высшее образование. Им очень сложно построить семейную жизнь. Поэтому подобные операции мы оцениваем как некий социальный проект, улучшающий качество жизни пациентов, — рассказывает Владимир Крылов.
К тому же, добавляет он, многие родители против, чтобы их дети общались с детьми, которые страдают эпилептическими приступами. Такое социальное явление нужно исправлять. Хирургия фармрезистентной эпилепсии является одним из радикальных методов лечения, который позволяет вернуться в социум.
Он считает, что сегодняшняя операция позволит пациентке тоже изменить качество своей жизни. Ей удалили внутренние отделы височной доли и сам гиппокамп, который считается основным эпилептогенным очагом.
— Хирургия эпилепсии вообще очень благодатна, особенно для женщин: она меняет их характер, облик. Женщина начинает жить иной, социально активной жизнью, у нее наступает переоценка ценностей: она начинает посещать салоны, заниматься самообразованием, она видит, что человек, который разделяет ее судьбу, оказывается совершенно не тем — меняет партнера, находит другого мужа, рожает, заводит семью, — считает главный нейрохирург.
Владимир Крылов напоминает, что многие известные люди страдали эпилепсией, среди них Юлий Цезарь, Наполеон, Достоевский, Ван Гог. Он поясняет, что в операционных часто обсуждают искусство, в частности литературу и музыку. Например, музыка Моцарта обладает исключительным воздействием на когнитивные функции головного мозга. В операционной тоже включается музыка, там есть магнитофон для этого, но во время основных этапов, уверен Владимир Крылов, должна быть тишина.
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