Сибирячке сделали операцию, которая меняет характер: для этого в Новосибирск прилетел главный нейрохирург России

— Всё это время у нее не был выявлен четкий эпилептогенный очаг, она просто получала препараты, которые не оказывали должного эффекта, приступы продолжались. Когда она попала к нам, на МРТ мы также не выявили никакого структурного поражения — такая эпилепсия считается неуточненной. И мы продолжили диагностику. ЭЭГ-мониторинг показал активность в левой височной области, но тогда мы еще не понимали, какой именно участок нужно удалить, чтобы приступы прекратились. Поэтому мы провели еще один диагностический этап — на кору головного мозга установили электроды, чтобы записать активность. Так получилось определить очаг, который мы удаляем, — поясняет Анастасия Гузеева.



Как такие операции меняют жизнь



Главный нейрохирург РФ Владимир Крылов замечает, что среди всех эпилептических припадков фармрезистентные формы (которые не поддаются медикаментозному лечению) занимают 30%. Операции проводятся в 10–20% из них — это 4–5 тысяч операций в год по России. Это много, но Крылов хочет полностью решить эту проблему.

