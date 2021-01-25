«Мне говорили — это уже смерть»: пациентка рассказала, как врачи спасли ее от редко расположенной опухоли

Новосибирские врачи спасли жительницу Уфы, у которой обнаружили опухоль с редкой локализацией — из-за этого не все специалисты давали ей благоприятный прогноз. Женщина внезапно потеряла сознание и после этого узнала о своем диагнозе. У нее начали снижаться функции памяти и внимания. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у Оксаны Костусенко и ее нейрохирурга, что за опухоль это была и в чем особенности такой операции.



«В голове ничего не оседало после приступа»

Оксана Костусенко из Башкирии — города Уфы. У нее не было никаких симптомов заболевания до одного дня: тогда она пришла с работы и потеряла сознание, как потом оказалось, во время сна:

