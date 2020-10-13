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Парня, расстрелявшего автобус под Нижним Новгородом, нашли мёртвым

Тело стрелка обнаружили в лесополосе

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Тело Данила нашли в лесополосе недалеко от окраины посёлка Большеорловское

Тело Данила нашли в лесополосе недалеко от окраины посёлка Большеорловское

Юношу, подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мёртвым. Об этом сообщили нашим коллегам из NN.RU в Следственном комитете РФ. Тело 18-летнего Данила Монахова обнаружили в лесополосе. По предварительным данным, парень покончил с собой.

12 октября Монахов приехал из Нижнего Новгорода к своей бабушке в село Большеорловское. В ходе ссоры он выстрелил в нее из ружья. Затем застрелил соседа, который пришел на помощь женщине.

Видео: Происшествия оперативно / YouTube.com

После этого молодой человек вышел из дома и начал стрелять по случайным прохожим, подошёл к остановке общественного транспорта, расстрелял нескольких человек и открыл огонь по автобусу.

В результате три человека погибли, еще троих госпитализировали. Монахов скрылся в лесополосе.

Видео: Борское информационное агентство / «ВКонтакте»

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, врачи прооперировали всех троих раненых. Бабушку стрелка и еще одну раненную в живот женщину перевели в реанимацию. Раненного в ногу мужчину — в обычную палату. Одна пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, другая — в крайне тяжёлом.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube.com

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что лицензию на охотничье ружье Монахов получил меньше месяца назад — 17 сентября.

Предварительное расследование показало, что Монахов увлекался огнестрельным оружием и компьютерными играми. Кроме этого, в числе его хобби — сталкеринг — экстремальный индустриальный туризм.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству нижегородского ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве троих человек в Борском районе. Местные специалисты должны досконально изучить все версии произошедшего, а также выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах и принимаемых следствием мерах лично Бастрыкину.

Наши коллеги из NN.RU продолжают собирать всю информацию о происшествии и рассказывают подробности громкого преступления.

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