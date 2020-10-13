Парня, расстрелявшего автобус под Нижним Новгородом, нашли мёртвым

Юношу, подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мёртвым. Об этом сообщили нашим коллегам из NN.RU в Следственном комитете РФ. Тело 18-летнего Данила Монахова обнаружили в лесополосе. По предварительным данным, парень покончил с собой.



12 октября Монахов приехал из Нижнего Новгорода к своей бабушке в село Большеорловское. В ходе ссоры он выстрелил в нее из ружья. Затем застрелил соседа, который пришел на помощь женщине.

