Парня, расстрелявшего автобус под Нижним Новгородом, нашли мёртвым

Юношу, подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мёртвым. Об этом сообщили нашим коллегам из NN.RU в Следственном комитете РФ. Тело 18-летнего Данила Монахова обнаружили в лесополосе. По предварительным данным, парень покончил с собой.
12 октября Монахов приехал из Нижнего Новгорода к своей бабушке в село Большеорловское. В ходе ссоры он выстрелил в нее из ружья. Затем застрелил соседа, который пришел на помощь женщине.
Видео: Происшествия оперативно / YouTube.com
После этого молодой человек вышел из дома и начал стрелять по случайным прохожим, подошёл к остановке общественного транспорта, расстрелял нескольких человек и открыл огонь по автобусу.
В результате три человека погибли, еще троих госпитализировали. Монахов скрылся в лесополосе.
Видео: Борское информационное агентство / «ВКонтакте»
По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, врачи прооперировали всех троих раненых. Бабушку стрелка и еще одну раненную в живот женщину перевели в реанимацию. Раненного в ногу мужчину — в обычную палату. Одна пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, другая — в крайне тяжёлом.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube.com
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что лицензию на охотничье ружье Монахов получил меньше месяца назад — 17 сентября.
Предварительное расследование показало, что Монахов увлекался огнестрельным оружием и компьютерными играми. Кроме этого, в числе его хобби — сталкеринг — экстремальный индустриальный туризм.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству нижегородского ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве троих человек в Борском районе. Местные специалисты должны досконально изучить все версии произошедшего, а также выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах и принимаемых следствием мерах лично Бастрыкину.
Наши коллеги из NN.RU продолжают собирать всю информацию о происшествии и рассказывают подробности громкого преступления.