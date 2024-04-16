Ржавую оградку с улицы Крылова уберут: одна из секций упала на припаркованные машины

В Новосибирске уберут ограждение с улицы Крылова. Одна из секций забора в конце марта упала на припаркованные машины.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, предположительно инцидент произошел из-за прогнившего основания конструкции.
— Демонтаж ограждения перильного типа поставлен в план работ в весенне-летний период 2024 года, — рассказали в пресс-службе администрации города.
По состоянию на начало апреля, никто из владельцев автомобилей, на которые упала оградка, в администрацию Центрального округа за компенсацией не обращался.
Ранее в Первомайском сквере заметили плохое состоянии плитки, которую положили во время масштабной реконструкции в прошлом году. Некоторые части просто утонули в лужах. В мэрии города рассказали, когда закончат ремонт в сквере.