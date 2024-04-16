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Дороги и транспорт Ржавую оградку с улицы Крылова уберут: одна из секций упала на припаркованные машины

Ржавую оградку с улицы Крылова уберут: одна из секций упала на припаркованные машины

Работы включили в план на весенне-летний период 2024 года

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Инцидент произошел в центре Новосибирска

В Новосибирске уберут ограждение с улицы Крылова. Одна из секций забора в конце марта упала на припаркованные машины.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, предположительно инцидент произошел из-за прогнившего основания конструкции.

— Демонтаж ограждения перильного типа поставлен в план работ в весенне-летний период 2024 года, — рассказали в пресс-службе администрации города.

По состоянию на начало апреля, никто из владельцев автомобилей, на которые упала оградка, в администрацию Центрального округа за компенсацией не обращался.

Ранее в Первомайском сквере заметили плохое состоянии плитки, которую положили во время масштабной реконструкции в прошлом году. Некоторые части просто утонули в лужах. В мэрии города рассказали, когда закончат ремонт в сквере.

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