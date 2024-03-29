НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, дождь

ощущается как -3

7 м/c,

южн.

 740мм 83%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,26
EUR 99,71
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Сибиряк впал в кому в самолете в Бангкоке

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Арест министра ЖКХ
Как найти работу в ИТ-компании
Город надстроек
Кандидаты в шорт-лист премии
Приручила двух волков
Доступное протезирование зубов
Проблемы с тротуарами
НГС в Telegram
Город «Те самые "кладбищенские оградки"»: в Новосибирске ржавый забор упал на припаркованные машины

«Те самые "кладбищенские оградки"»: в Новосибирске ржавый забор упал на припаркованные машины

У автомобилей сработала сигнализация

865
20 комментариев
Забор положили на сторой тротуара

В Новосибирске на улице Крылова забор упал на припаркованные автомобили. У конструкции проржавели опоры. Прохожий снял видео.

— Инфраструктура Новосибирска дала очередную трещину. Забор завалил машины на Крылова. У людей сработала сигнализация. Те самые «кладбищенские оградки», — говорит автор видео.

Забор вырвало с «корнем»

Автор видео сказал, что нужно определять, кто обслуживает забор и обращаться за компенсацией. На кадры также попали владельцы автомобиля, которые осматривали свои машины.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

Если ваша машина пострадала из-за забора, свяжитесь с редакцией
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

На улице Связистов в Новосибирске водитель на Subaru Legacy влетел в яму на дороге, скрытую под водой и снегом. Автомобиль повис задним бампером в воздухе, а передним утонул в огромной луже.

ПО ТЕМЕ
Забор Новосибирск Автомобили Мэрия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дядя, подвезите 200 метров до парадной»: журналистка НГС — о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи
Влада Красоткина
журналистка
Мнение
«Символ любить не обязательно»: журналистка НГС — о том, почему Алла Пугачева великая артистка, и останется ей, какой бы статус ни получила
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,  40

Андрей Шлямов,  20

Виктория,  36

Егор,  35

Denval,  46

Максим,  49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Добавить объявление