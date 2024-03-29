«Те самые "кладбищенские оградки"»: в Новосибирске ржавый забор упал на припаркованные машины

В Новосибирске на улице Крылова забор упал на припаркованные автомобили. У конструкции проржавели опоры. Прохожий снял видео.
— Инфраструктура Новосибирска дала очередную трещину. Забор завалил машины на Крылова. У людей сработала сигнализация. Те самые «кладбищенские оградки», — говорит автор видео.
Автор видео сказал, что нужно определять, кто обслуживает забор и обращаться за компенсацией. На кадры также попали владельцы автомобиля, которые осматривали свои машины.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
На улице Связистов в Новосибирске водитель на Subaru Legacy влетел в яму на дороге, скрытую под водой и снегом. Автомобиль повис задним бампером в воздухе, а передним утонул в огромной луже.