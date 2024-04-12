Часть улицы Пархоменко перекроют на 5 месяцев — здесь зимой произошла крупная коммунальная авария

Из-за аварии 2482 многоквартирных дома остались без тепла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на 5 месяцев перекроют часть улицы Пархоменко, где 11 января произошла крупная коммунальная авария. Из-за этого изменят маршрут автобуса № 5.



Как сообщили в пресс-центре мэрии, с 15 апреля по 15 сентября закроют для проезда участок от улицы Пермской до Троллейной. Ограничение связано с ремонтом магистральной тепловой сети.

Источник: yandex.ru

На этот период автобус № 5 «Улица Дюканова» — «Поселок Северный» в прямом и обратном направлениях будет двигаться по улице Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а далее по действующей схеме.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием по этой ситуации, в компании отметили, что уточняют информацию.

11 января в Новосибирске произошла коммунальная авария. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, поднимался до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально залило водой.

