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Дороги и транспорт Часть улицы Пархоменко перекроют на 5 месяцев — здесь зимой произошла крупная коммунальная авария

Часть улицы Пархоменко перекроют на 5 месяцев — здесь зимой произошла крупная коммунальная авария

Ограничения введут с 15 апреля

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Из-за аварии 2482 многоквартирных дома остались без тепла

В Новосибирске на 5 месяцев перекроют часть улицы Пархоменко, где 11 января произошла крупная коммунальная авария. Из-за этого изменят маршрут автобуса № 5.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, с 15 апреля по 15 сентября закроют для проезда участок от улицы Пермской до Троллейной. Ограничение связано с ремонтом магистральной тепловой сети.

На этот период автобус № 5 «Улица Дюканова» — «Поселок Северный» в прямом и обратном направлениях будет двигаться по улице Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а далее по действующей схеме.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием по этой ситуации, в компании отметили, что уточняют информацию.

11 января в Новосибирске произошла коммунальная авария. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, поднимался до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально залило водой.

Из-за повторяющихся аварий без тепла остались сотни жителей, 19 января в городе ввели режим ЧС в Ленинском и Кировском районах и создали региональный штаб. С 19 по 21 января перезапустили системы теплоснабжения в 105 домах.

ПО ТЕМЕ
Отопление Коммунальная авария Ремонт дорог Новосибирск
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