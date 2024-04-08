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Дороги и транспорт Нужно больше асфальта: в Новосибирске начали ремонтировать дорогу на Кошурникова — фото с места

Нужно больше асфальта: в Новосибирске начали ремонтировать дорогу на Кошурникова — фото с места

На участке также открыли ливневку

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К активному ремонту приступили после потепления

В Новосибирске с приходом весны начали ямочный ремонт. Одна из дорог, на которых залатают ямы, находится на улице Кошурникова. Сегодня, 8 апреля, там ремонтировали покрытие и расконсервировали ливневую канализацию.

На место выезжал корреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как работали дорожники.

В ремонте используют инертные (каменные) материалы

Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что все необходимые материалы для ремонта уже закуплены.

— У дорожных учреждений города закуплены необходимые материалы, проведены комплексные процедуры, ждем начало этих работ. Асфальтобетонные заводы подрядчики уже запускают, — рассказал 3 апреля начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

В этом году в городе будут ремонтировать и проезжую часть, и тротуары
По программе «Безопасные автомобильные дороги» отремонтируют 14 объектов, протяженность работ — около 19 километров

— Общая сумма на весь ремонт почти 2,3 млрд рублей. Средства предоставлены, и на эту сумму проведены все конкурентные процедуры. Ожидаем поступления еще примерно 1 млрд средств из областного бюджета, проектная документация уже заготовлена, ждем только поступления денег, — объяснял Сергей Эпов.

В этом году также отремонтируют дороги в частном секторе
На время ремонта дороги сужают
В городе также проведут весеннюю уборку дорог
Как правило, дорожный ремонт заканчивают до наступлениях холодов осенью
В городе начали открывать и чистить ливневые колодцы, куда будет стекать дождевая и талая вода
Работы ведут и днем, и ночью

В Новосибирске также начали ремонт дороги на Октябрьском мосту. Там планируют заменить 3200 квадратных метров асфальта.

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ПО ТЕМЕ
Ремонт дорог Асфальт Улица Кошурникова Ямочный ремонт Мэрия Новосибирска
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