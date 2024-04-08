Нужно больше асфальта: в Новосибирске начали ремонтировать дорогу на Кошурникова — фото с места

В Новосибирске с приходом весны начали ямочный ремонт. Одна из дорог, на которых залатают ямы, находится на улице Кошурникова. Сегодня, 8 апреля, там ремонтировали покрытие и расконсервировали ливневую канализацию.
На место выезжал корреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как работали дорожники.
Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что все необходимые материалы для ремонта уже закуплены.
— У дорожных учреждений города закуплены необходимые материалы, проведены комплексные процедуры, ждем начало этих работ. Асфальтобетонные заводы подрядчики уже запускают, — рассказал 3 апреля начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.
— Общая сумма на весь ремонт почти 2,3 млрд рублей. Средства предоставлены, и на эту сумму проведены все конкурентные процедуры. Ожидаем поступления еще примерно 1 млрд средств из областного бюджета, проектная документация уже заготовлена, ждем только поступления денег, — объяснял Сергей Эпов.
В Новосибирске также начали ремонт дороги на Октябрьском мосту. Там планируют заменить 3200 квадратных метров асфальта.