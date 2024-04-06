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Дороги и транспорт Ямы латают по ночам: более 3 километров асфальта заменят на Октябрьском мосту

Ямы латают по ночам: более 3 километров асфальта заменят на Октябрьском мосту

На очереди ямочный ремонт на Димитровском мосту

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Ямочный ремонт продлится до 10 апреля

В Новосибирске подрядчик преступил к ямочному ремонту на Октябрьском мосту. За прошлую ночь рабочие восстановили 600 квадратных метров дорожного покрытия. Всего планируют заменить 3200 квадратных метров асфальта.

— В дневное время работы приостанавливаются, чтобы не создавать препятствий движению транспорта. Работы продолжатся сегодня с 23:00, — пояснил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Ямочный ремонт продлится до 10 апреля, после чего начнутся аналогичные работы на Димитровском мосту. Их также будут проводить по ночам.

Ранее директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев ответил на вопросы читателей НГС о том, как планируют ограничивать движение на Димитровском мосту во время масштабного ремонта. А также рассказал, когда закончатся работы на Октябрьском мосту. Подробнее по ссылке.

ПО ТЕМЕ
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