Ямы латают по ночам: более 3 километров асфальта заменят на Октябрьском мосту

Ямочный ремонт продлится до 10 апреля Источник: «Гормост»











В Новосибирске подрядчик преступил к ямочному ремонту на Октябрьском мосту. За прошлую ночь рабочие восстановили 600 квадратных метров дорожного покрытия. Всего планируют заменить 3200 квадратных метров асфальта.



— В дневное время работы приостанавливаются, чтобы не создавать препятствий движению транспорта. Работы продолжатся сегодня с 23:00, — пояснил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.



Ямочный ремонт продлится до 10 апреля, после чего начнутся аналогичные работы на Димитровском мосту. Их также будут проводить по ночам.

