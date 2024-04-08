«Вчера — зима, а завтра — уже лето»: Андрей Травников поручил усилить уборку дорог в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил увеличить объем уборки дорог в Новосибирске. Вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 8 апреля.
— Месяц пройдет в условиях переменчивой погоды, и я бы попросил не забывать про такую вещь, как наведение порядка в населенных пунктах, особенно это касается Новосибирска. Не ждать, когда установится лето, такого не будет. Вчера — зима, а завтра — уже лето, и технику можно будет сразу перевести на летнее содержание. Также, в отношении ямочного ремонта, уборки территории выхватывать любую возможность. Я увидел, что в выходные в центре города уже работала техника. Нужно развернуть работу по уборке, помывке города по всем районам, — заявил Андрей Травников.
Также губернатор отметил, что за месяц до майских праздников нужно начать уборку на территориях, которые закреплены за предприятиями.
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