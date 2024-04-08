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Город «Вчера — зима, а завтра — уже лето»: Андрей Травников поручил усилить уборку дорог в Новосибирске

«Вчера — зима, а завтра — уже лето»: Андрей Травников поручил усилить уборку дорог в Новосибирске

Губернатор заявил, что работы нужны во всех районах

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Грязь на улицах есть и в центре, и на окраинах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил увеличить объем уборки дорог в Новосибирске. Вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 8 апреля.

— Месяц пройдет в условиях переменчивой погоды, и я бы попросил не забывать про такую вещь, как наведение порядка в населенных пунктах, особенно это касается Новосибирска. Не ждать, когда установится лето, такого не будет. Вчера — зима, а завтра — уже лето, и технику можно будет сразу перевести на летнее содержание. Также, в отношении ямочного ремонта, уборки территории выхватывать любую возможность. Я увидел, что в выходные в центре города уже работала техника. Нужно развернуть работу по уборке, помывке города по всем районам, — заявил Андрей Травников.

Также губернатор отметил, что за месяц до майских праздников нужно начать уборку на территориях, которые закреплены за предприятиями.

Весной в Новосибирске во многих дворах появились болота грязи, лужи и гололед. Горожане показали, на что стала похожа их придомовая территория. Посмотрите на это в нашей подборке.

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Уборка дорог Тротуары Новосибирск Андрей Травников
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