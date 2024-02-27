Завершают последний съезд: как идет строительство четвертого моста в Новосибирске — фото с высоты

На правом берегу Новосибирска завершают строительство последнего из трех съездов четвертого моста. Ввести в эксплуатацию съезд хотят в конце лета. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
По данным «ВИС» (является владельцем концессионера), мост готов более чем на 80%, а количество персонала на стройплощадке с начала года увеличивается. Сейчас на объекте работают более 230 человек и примерно 50 единиц спецтехники. Работы ведут на всех участках моста — транспортных развязках, тоннелях под Транссибирской магистралью, эстакаде основного хода, пункте взимания платы.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» (концессионер строительства четвертого моста) зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа компаний«ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
На правом берегу завершают строительство последнего из трех автомобильных съездов. Здесь установили подпорные стены, выполнили работы по гидроизоляции бетонных поверхностей и установили парапетное ограждение. Часть работ возобновят с наступлением тепла, а ввести в эксплуатацию съезд планируют в конце лета. Пока на 114-метровом пилоне выполняется монтаж оборудования системы аэросигнализации и молниезащиты.
На левом берегу в тоннеле завершили работы по устройству постоянной монолитной обделки. В тоннеле в створе улицы Станиславского завершили монтаж временной портальной рамы и бетонирование приемного резервуара.
— Благодаря путепроводам тоннельного типа, а также системе из 7 эстакад и 28 съездов на всем протяжении автомобильного перехода исключены пересечения транспортных потоков. Бессветофорный режим движения автотранспорта позволит быстрее добираться с одного берега на другой, сократив время в пути в среднем на 30%, — уверены в «ВИС».
Также в компании считают, что после того, как мост построят, улучшится транспортная доступность аэропорта Толмачево, появится альтернативный маршрут из центра города.
В телеграм-канале также отмечается, что компания инвестировала в проекте более 8 миллиардов собственных и заемных средств. Сейчас работы финансируют благодаря переносу части средств федерального капитального гранта с 2025 на 2024 год. Это сформировало программу на ближайшие месяцы, пока не решили вопрос со средствами, выделенными Правительством РФ и компенсацией из-за увеличения затрат. При этом указано, что срок строительства увеличили из-за нескольких причин, в числе которых пересмотр ряда проектных решений и получения по ним одобрений проектировщиков и госэкспертизы.
— Условия концессионного соглашения не предполагают компенсации из бюджетных средств возможного удорожания. С целью завершения строительства и скорейшего ввода объекта в эксплуатацию Группа «ВИС» изыскивает в том числе дополнительные собственные средства на финансирование работ, — говорится в сообщении.
В июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. При этом запустить движение собирались в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. В ноябре из-за стройки случился скандал — правительство заморозило переводы денег концессионеру. Работы были на некоторое время приостановлены, а в «ВИС» сообщили, что сдача моста планируется в конце 2024 года.
Ранее НГС разбирался в причинах споров между группой «ВИС» и министерством транспорта Новосибирской области. Также эксперты высказались о том, как это скажется на сроках работ.