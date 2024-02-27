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«Можно уже не торопиться»: новосибирцы высказались о проблемах с документами для «Спортивной»

Дата открытия станции пока неизвестна

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Станцию строят у нового ЛДС

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Главгосэкспертиза снова не одобрила документы для станции метро «Спортивная» в Новосибирске. При этом объект уже обещали сдать в этом году. Читатели по-разному отреагировали на эту новость и высказались в комментариях. Мы подготовили подборку с высказываниями горожан.

Так, читатель под ником Гость предположил, что проблемы связаны с форматом файла документов. Ранее подобная ситуация произошла в 2018 году c документами на продление Дзержинской линии.

— Ну вы чего снова, в pdf формат не перевели? — Задал он вопрос.

Другой Гость отметил, что пока в то же время в Новосибирске переименовали другую еще не построенную станцию:

— Ну зато тем временем несуществующую «Северную» переименовали в несуществующую «Ботаническую».

— Если станцию когда-нибудь мэрия откроет, я помечу этот день красным в календаре, — написал другой комментатор.

— Можно уже не торопиться. До сентября времени много, — считает пользователь с ником Очень хороший человек.

— Хорошо, хоть зоопарк построили в советское время, — высказался Гость.

Прошлой осенью НГС подсчитал, сколько раз переносили сроки сдачи «Спортивной». На тот момент случаев было шесть. В этом феврале исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что все строительно-монтажные работы на объекте закончили. При этом разрешение на строительство объекта действует до лета 2024 года.

Планы по строительству «Спортивной» разрабатывали еще в 1980-х годах. При этом судьба объекта всегда зависела от того, что могли возвести рядом с ней. Подробнее об истории станции — в материале НГС.

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