«Можно уже не торопиться»: новосибирцы высказались о проблемах с документами для «Спортивной»

— Ну вы чего снова, в pdf формат не перевели? — Задал он вопрос.



Другой Гость отметил, что пока в то же время в Новосибирске переименовали другую еще не построенную станцию:



— Ну зато тем временем несуществующую «Северную» переименовали в несуществующую «Ботаническую».



— Если станцию когда-нибудь мэрия откроет, я помечу этот день красным в календаре, — написал другой комментатор.

