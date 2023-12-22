Разрешение на строительство станции «Спортивная» продлили до лета

Разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили до лета 2024 года. Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
В разрешении указано, что изменения в него внесли 20 декабря. Теперь документ действителен до 25 июня 2024 года. Информацию сайту НГС подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска:
— Срок действия разрешения на строительство станции Ленинской линии метрополитена «Спортивная» — 25 июня 2024 года.
На этой неделе, 20 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал прогноз на открытие станции. По его словам, объект могут запустить до весны следующего года. Сейчас станция достроена, претензий к качеству, по словам губернатора, нет. Специалисты занимаются оформлением проектной документации, которая необходима для запуска «Спортивной».
Осенью НГС изучил историю строительства станции, которую запланировали еще в 1980-х годах. Проект всегда зависел от планов на землю, которая находится рядом на берегу Оби: там хотели построить бизнес-центр, торгово-выставочный комплекс, пятизвездочную гостиницу, ряд развлекательных комплексов. Деньги на некоторые проекты собирались привлечь из Китая. Подробнее читайте в материале.