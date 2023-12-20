Андрей Травников дал прогноз на открытие станции метров «Спортивная» в Новосибирске

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют открыть в начале 2024 года. Об этом 20 декабря рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Во время пресс-конференции, которую транслировал канал «ОТС», главу региона спросили о том, когда ждать открытия «Спортивной». В ответ на это Андрей Травников рассказал, что сейчас станция достроена, но документы на ввод в эксплуатацию пока не получены. В ходе строительства в проект внесли изменения, пока их не одобрила Главгосэкспертиза.
— Болезнь города Новосибирска по проектированию объектов метрополитена хорошо известна. Я еще год назад во время выездного совещания мэра предупреждал: «Вы возьмитесь за корректировку документации и прохождение экспертизы, потому что может получиться так, что станция будет достроена, а зайти туда будет нельзя». Его сотрудники убеждали, что все сделают без экспертизы, проходить не нужно. Пришли к тому, от чего ушли. Мой прогноз — до весны все эти процедуры будут закончены. По крайней мере, в начале следующего года у нас будет возможность открыть станцию, — заявил Андрей Травников.
Губернатор отметил, что никаких претензий к качеству строительства объекта нет.
В августе этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть смог приехать на метро до «Спортивной». Посмотрите на видео, как это было.