«Вопрос не решен»: на строительство четвертого моста выделили деньги с гранта 2025 года — что происходит на стройке

В Новосибирске концессионеру четвертого моста собираются перевести часть средств на строительство. Деньги должны поступить на счет в ближайшие дни.
Как рассказали в пресс-службе «ВИС» (владелец концессионера строительства), концеденту удалось перенести деньги из последнего транша капитального гранта с 2025 года на текущий период. Исходя из этого строители спланировали объем работы на ближайшие два месяца.
— Вопрос по разблокированию части средств, выделенных правительством РФ в рамках компенсации удорожания стоимости строительства в позапрошлом году, пока не решен, — ответили в пресс-службе «ВИС» на запрос НГС.
За два месяца строители собираются завершить монолитные работы по тоннелю под Транссибом, утроить бетонное основание рампы тоннеля в створе улицы Станиславского, устроить бетонный фундамент под шумозащитные экраны на основном ходе трассы и отсыпать дорожное полотно на участке, где проходит канализационный коллектор на левом берегу. «ВИС» ожидает, что площадку с коллектором передадут в работу в ближайшие дни. Количество работников на стройке собираются увеличить со 130, которые работают сейчас, до 440 человек.
Осенью 2023 года стало известно, что сроки сдачи четвертого моста перенесли на неопределенный срок. В одном видео НГС коротко собрал, что известно о скандале с объектом. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что бюджетные деньги не выделяли строителям из-за изменений в документации, которые должны быть подтверждены заключением Главгосэкспертизы. В январе этого года строители четвертого моста закончили разбирать башенные краны, с помощью которых возводили 114-метровый пилон.