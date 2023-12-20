«Будет экспертиза — будут деньги»: губернатор объяснил, почему не выделяют деньги на строительство четвертого моста

Как рассказал губернатор во время итоговой пресс-конференции, причиной стали изменения в документации.

— Отставание от графика отмечаем третий год подряд. Текущая проблема связана с тем, что были внесены изменения в проектное решение. Они оправданы с технической точки зрения и даже, может быть, с экономической, но должны быть подтверждены заключением Главгосэкспертизы. И если раньше мы опирались на обещания и ждали, то сейчас заняли жесткую позицию: будет экспертиза — будут деньги. Пока экспертизы нет, мы считаем невозможным перечислять бюджетные деньги на измененные разделы проектов, — ответил на вопрос журналистов губернатор Новосибирской области.