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Стройка четвертого моста

«Будет экспертиза — будут деньги»: губернатор объяснил, почему не выделяют деньги на строительство четвертого моста

По словам Андрея Травникова, власти заняли «жесткую позицию»

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Сроки сдачи четвертого моста перенесли на неопределенный срок

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Губернатор Новосибиркой области Андрей Травников сегодня, 20 декабря, объяснил, почему не выделяются деньги на строительство четвертого моста.

Как рассказал губернатор во время итоговой пресс-конференции, причиной стали изменения в документации.

— Отставание от графика отмечаем третий год подряд. Текущая проблема связана с тем, что были внесены изменения в проектное решение. Они оправданы с технической точки зрения и даже, может быть, с экономической, но должны быть подтверждены заключением Главгосэкспертизы. И если раньше мы опирались на обещания и ждали, то сейчас заняли жесткую позицию: будет экспертиза — будут деньги. Пока экспертизы нет, мы считаем невозможным перечислять бюджетные деньги на измененные разделы проектов, — ответил на вопрос журналистов губернатор Новосибирской области.

Как добавил Андрей Травников, соблюсти сроки, которые назвали в ВИС — возможно.

НГС ведет прямую трансляцию с итоговой пресс-конференции главы региона.

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