«Будет экспертиза — будут деньги»: губернатор объяснил, почему не выделяют деньги на строительство четвертого моста

Губернатор Новосибиркой области Андрей Травников сегодня, 20 декабря, объяснил, почему не выделяются деньги на строительство четвертого моста.
Как рассказал губернатор во время итоговой пресс-конференции, причиной стали изменения в документации.
— Отставание от графика отмечаем третий год подряд. Текущая проблема связана с тем, что были внесены изменения в проектное решение. Они оправданы с технической точки зрения и даже, может быть, с экономической, но должны быть подтверждены заключением Главгосэкспертизы. И если раньше мы опирались на обещания и ждали, то сейчас заняли жесткую позицию: будет экспертиза — будут деньги. Пока экспертизы нет, мы считаем невозможным перечислять бюджетные деньги на измененные разделы проектов, — ответил на вопрос журналистов губернатор Новосибирской области.
Как добавил Андрей Травников, соблюсти сроки, которые назвали в ВИС — возможно.
НГС ведет прямую трансляцию с итоговой пресс-конференции главы региона.