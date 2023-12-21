Бесконечно вкладывать и ждать невозможно: «ВИС» ответила на заявление властей о финансировании четвертого моста

— Пока экспертизы нет, мы считаем невозможным перечислять бюджетные деньги на измененные разделы проектов, — заявил Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции 20 декабря.



В пресс-службе группы «ВИС» (владелец концессионера строительства) сообщили, что проектная документация моста была разработана в 2015 году и передана концессионеру в 2016 году. При этом строительство объекта началось в 2020 году, заявили в организации.



За это время, по данным компании, часть техрешений и применяемых материалов, потеряла актуальность. Так, некоторые производители ушли с российского рынка или стали недоступными в виду ограничений, а при строительстве моста были обнаружены неточности и несоответствия в проекте.

