Бесконечно вкладывать и ждать невозможно: «ВИС» ответила на заявление властей о финансировании четвертого моста

В группе «ВИС» прокомментировали ситуацию со строительством четвертого моста после заявления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который объяснил, почему на возведение сооружения не выделяются бюджетные деньги. Глава региона сообщил, что причиной стали изменения в документации, которые должны быть подтверждены заключением Главгосэспертизы.
— Пока экспертизы нет, мы считаем невозможным перечислять бюджетные деньги на измененные разделы проектов, — заявил Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции 20 декабря.
В пресс-службе группы «ВИС» (владелец концессионера строительства) сообщили, что проектная документация моста была разработана в 2015 году и передана концессионеру в 2016 году. При этом строительство объекта началось в 2020 году, заявили в организации.
За это время, по данным компании, часть техрешений и применяемых материалов, потеряла актуальность. Так, некоторые производители ушли с российского рынка или стали недоступными в виду ограничений, а при строительстве моста были обнаружены неточности и несоответствия в проекте.
— При строительстве был выявлен целый ряд неточностей и несоответствий в проекте реальной ситуации «на земле». Это потребовало внесения соответствующих изменений в проектную документацию и актуализации рабочей документации, — уточнили в компании.
В сообщении указано, что вносимые изменения по применяемым материалам и технологиям группа согласовывает с генпроектировщиком сооружения, а в случае необходимости получает положительное заключение госэкспертизы — она проводит экспертное сопровождение проекта.
— Часть вносимых изменений, влияющих на конструктив, — обязательна к согласованию через процедуру подачи на рассмотрение в госэкспертизу. Другая часть, не касающаяся конструктива объектов, в соответствии с Градостроительным кодексом не требует подтверждения экспертизы, — заявили в «ВИС».
Указано, что согласование изменений ведется «на постоянной основе без остановки строительства» — работы проводят до момента получения заключений экспертизы на основании авторских листов, которые выдает генпроектировщик.
При этом корректировка сметной документации строительства должна проводиться после внесения изменений в техчасть проекта и получения заключений. Указано, что сейчас специалистам передали положительное решение по 30 томам проектной документации, еще 20 — находятся на рассмотрении, 108 — готовятся к загрузке.
— Группа «ВИС», несмотря на отсутствие такого требования в концессионном соглашении, предложила концеденту после завершения строительства в целях подтверждения стоимости реализации проекта пройти финальную госэкспертизу сметной стоимости строительства с учетом всех внесённых изменений. Это позволит не замедлять темпы строительства на данном этапе и снять все спорные вопросы перед вводом объекта в эксплуатацию, — заявили в компании.
Со ссылкой на законодательство в пресс-службе группы отметили, что, если сметная стоимость капитальных затрат будет ниже, чем предусмотрено проектом, размер бюджетного финансирования будет уменьшен. При увеличении стоимости капитальных затрат, они не будут компенсированы.
— В случае же увеличения стоимости капитальных затрат, они не будут компенсированы и относятся к рискам концессионера. Затягивание сроков строительства — не в интересах Группы «ВИС», так как в этом случае возникает риск дополнительных затрат, которые по условиям концессионного соглашения концессионеру не будут компенсированы, — заявили в компании. — Однако бесконечно вкладывать в проект только собственные средства и ждать финального заключения госэкспертизы сметной стоимости сегодня не представляется возможным.
Указано, что между сторонами концессии ведутся консультации по разрешению спорных вопросов и нахождению решений, которые позволят продолжить работы «в необходимом объеме» для завершения строительства моста. Его планируется возвести в 4 квартале 2024 года, сообщили в компании.
Концессионером строительства мостового сооружения выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в группу «ВИС», концедентом — Минтранс Новосибирской области. НГС собрал в одном видео главные факты о ситуации со стройкой моста в Новосибирске.