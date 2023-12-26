Улицу Гурьевскую обещают очистить от колеи через три дня — водители тряслись на ней «как в трамвае»

В Новосибирске участок на улице Гурьевской от Гаранина до Пролетарской грейдируют 29 декабря. Ранее местная жительница Татьяна заявила, что участке образовалась колея, которая могла стать причиной ДТП.
Сибирячка заявила корреспонденту, что из-за ледяной колеи ее автомобиль неоднократно бился дном о дорогу. По словам Татьяны, в такие моменты она «ощущала себя как в трамвае». Женщина также уверяет, что вечером 19 декабря на пересечении Гурьевской и Воинской в ДТП попал автомобиль. Она не застала момент аварии, но сняла на видео ее последствия. По мнению Татьяны, причиной происшествия могло стать именно дорожное препятствие.
После сообщения читательницы НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Там ответили, что грейдирование участка проведут 29 декабря.
Как утверждают в мэрии, уже была проведена очистка дороги с колеей. Это произошло 21 декабря.
— Гурьевская находится на содержании МКУ «ДЭУ № 1». Работы по текущему содержанию проводятся в зависимости от погоды и количества выпавших осадков, — сказано в ответе пресс-службы.
Редакция отправила запрос в Госавтоинспекцию, чтобы узнать подробности о ДТП.
Ранее мэр Новосибирска высказался о том, как дороги в городе почищены от снега.