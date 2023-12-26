Улицу Гурьевскую обещают очистить от колеи через три дня — водители тряслись на ней «как в трамвае»

Сибирячка заявила корреспонденту, что из-за ледяной колеи ее автомобиль неоднократно бился дном о дорогу. По словам Татьяны, в такие моменты она «ощущала себя как в трамвае». Женщина также уверяет, что вечером 19 декабря на пересечении Гурьевской и Воинской в ДТП попал автомобиль. Она не застала момент аварии, но сняла на видео ее последствия. По мнению Татьяны, причиной происшествия могло стать именно дорожное препятствие.