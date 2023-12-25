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«Магистрали — в нормативе»: мэр Новосибирска — о том, как дороги в городе почищены от снега

По информации Локтя, магистрали города — в нормативном состоянии

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Как сообщил Анатолий Локоть, за прошлую неделю из Новосибирске были вывезено больше 150 тысяч тонн снега

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил состояние дорог Новосибирска. Это произошло 25 декабря 2023 года на оперативном совещании при губернаторе.

По словам Локтя, всего за прошедшую неделю с территории Новосибирска были вывезены 170 420 кубометров снега, ежедневно вывозилось от 22 до 27 тысяч кубометров.

— Все проезжие магистрали города находятся в нормативе, — заверил он.

Ранее мэр отчитал новую главу дептранса и попросил назвать ему точный расчет времени, когда вывезут снег. А еще в Новосибирске суд взыскал с коммунальщиков 180 тысяч рублей за падение женщины — сибирячка повредила руку.

НовосибирскЧистят снег
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