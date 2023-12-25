«Магистрали — в нормативе»: мэр Новосибирска — о том, как дороги в городе почищены от снега

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил состояние дорог Новосибирска. Это произошло 25 декабря 2023 года на оперативном совещании при губернаторе.
По словам Локтя, всего за прошедшую неделю с территории Новосибирска были вывезены 170 420 кубометров снега, ежедневно вывозилось от 22 до 27 тысяч кубометров.
— Все проезжие магистрали города находятся в нормативе, — заверил он.
Ранее мэр отчитал новую главу дептранса и попросил назвать ему точный расчет времени, когда вывезут снег. А еще в Новосибирске суд взыскал с коммунальщиков 180 тысяч рублей за падение женщины — сибирячка повредила руку.