«Ощущала себя как в трамвае»: сибирячка обвинила в аварии колею на Гурьевской — видео с места

Сибирячка рассказала НГС, что длинная колея образовалась сразу на нескольких участках Гурьевской — в районе перекрестков с улицами Гаранина, Воинской и Пролетарской, в том числе вдоль трамвайных путей. Как уверяет женщина, из-за препятствия ее автомобиль неоднократно бился дном о дорогу. По словам Татьяны в такие моменты она «ощущала себя как в трамвае».