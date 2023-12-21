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«Ощущала себя как в трамвае»: сибирячка обвинила в аварии колею на Гурьевской — видео с места

По словам женщины, ее автомобиль бился дном о дорогу на этой улице

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Сибирячка стала свидетельницей ДТП на Гурьевской, которое, по ее мнению, могло произойти из-за ледяной колеи

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Жительница Новосибирска Татьяна обвинила ледяную колею на Гурьевской в том, что она уже несколько раз становилась причиной аварий. По словам женщины, проезд на дороге затруднен.

Сибирячка рассказала НГС, что длинная колея образовалась сразу на нескольких участках Гурьевской — в районе перекрестков с улицами Гаранина, Воинской и Пролетарской, в том числе вдоль трамвайных путей. Как уверяет женщина, из-за препятствия ее автомобиль неоднократно бился дном о дорогу. По словам Татьяны в такие моменты она «ощущала себя как в трамвае».

Татьяна утверждает, что вечером 19 сентября на пересечении Гурьевской и Воинской в ДТП попал автомобиль. Момент, в который произошла авария, она не застала, но стала свидетельницей последствий. В снятом ею ролике с места происшествия видно, что транспортное средство стоит на «аварийке», и его медленно объезжает другая машина.

— Был случай, что «ГАЗель» вылетала из колеи, потому что не умещалась в нее. По сути она шире, чем расстояние между колесами. А недавно увидела такую ситуацию: автомобиль выехал из колеи и, скорее всего, въехал в еще одну машину, — заявила жительница Новосибирска.

НГС отправил обратился Госавтоинспекцию, чтобы выяснить, действительно ли на участке произошла авария. Также журналист направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, устранена ли колея на дороге.

Ранее новосибирцы обвинили покрытие Димитровского моста в авариях. Они считают, что к ДТП приводит снежная колея.

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ДТПНовосибирск
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