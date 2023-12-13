«Колея ужасная, как рельсы»: новосибирцы обвинили покрытие Димитровского моста в авариях

Одного водителя увезли в больницу после столкновения пяти автомобилей на Димитровском мосту. Новосибирцы считают, что причина аварий на участке — снежная колея.
Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель на «Рено Логан» ехал со стороны площади Энергетиков по Димитровскому мосту в сторону Железнодорожного района, выехал на встречку и врезался в «Шевроле Лачетти». После «Шевроле» столкнулся с автомобилем «Ниссан», а «Ниссан» с грузовой «Газелью». Также «Шевроле Лачетти» врезался в автобус, который ехал без пассажиров.
— В результате аварии пострадал водитель «Шевроле Лачетти». Доставлен в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД по устранению заторных ситуаций, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Недавно на мосту также произошла авария, очевидцы сообщали, что у нескольких машин вырвало колеса. Читатели НГС рассказали свои истории, связанные с Димитровским мостом. Новосибирцы винят в авариях лед и колею на дороге. По словам одного из автомобилистов, при движении в сторону правого берега, недалеко от остановки «Мост», в левой полосе есть колея, попав в которую разворачивает автомобиль.
Мнением также поделились и другие читатели. Они просят, чтобы мост почистили от наледи и рассказывают похожие истории.
— Я вчера там ехал, развернуло машину, колея ужасная, как рельсы благо было поздно, и было мало машин все обошлось, — заявил читатель.
— Ночью проезжал пустой мост со скоростью 40 км/ч. Колея, наледь, бугры и ямы, — делится автомобилист.
Журналист направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, действительно ли на дороге есть колея, и когда ее устранят.
Недавно НГС вспомнил, что после капитального ремонта в 2018 году дорога здесь была одной из самых лучших в городе. Но сейчас все изменилось, а мэрия уже два года судится с «Новосибирскавтодором» из-за дефектов после ремонта. Власти ищут, кто бы смог создать проект для очередного ремонта — и не находят. Посмотрите, что происходило с мостом за последние годы.