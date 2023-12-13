«Колея ужасная, как рельсы»: новосибирцы обвинили покрытие Димитровского моста в авариях

Недавно НГС вспомнил, что после капитального ремонта в 2018 году дорога здесь была одной из самых лучших в городе. Но сейчас все изменилось, а мэрия уже два года судится с «Новосибирскавтодором» из-за дефектов после ремонта. Власти ищут, кто бы смог создать проект для очередного ремонта — и не находят. Посмотрите, что происходило с мостом за последние годы.