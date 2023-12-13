Пять машин столкнулись на Димитровском мосту — в сторону левого берега образовалась двухкилометровая пробка

Сегодня днем, 13 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту в сторону левого берега столкнулись пять автомобилей. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
По данным телеграм-канала, в аварию попали Renaul Logan, универсал Chevrolet Lacetti, минивэн Nissan NV200, ГАЗель и автобус ПАЗ. В сервисе 2ГИС указано, что из-за ДТП заблокировано три ряда, в сторону левого берега образовалась пробка почти в 3 километра, в сторону правого берега затор начинается от площади Труда.
Недавно пять машин столкнулись на Октябрьском мосту. В аварии пострадали восемь человек. Позже в ГИБДД сообщили, что автомобиль «Киа-Рио» ехал по мосту в сторону правого берега, но не справился с управлением и вылетел на встречку из-за чего и произошл авария.