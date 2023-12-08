Кто вылетел на встречку? Подробности массового ДТП на Октябрьском мосту, где пострадали 8 человек

Двух водителей увезли в больницу после массовой аварии на Октябрьском мосту. Подробности ДТП рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По предварительной информации, пять автомобилей столкнулись утром 8 декабря в 07:00. Автомобиль «Киа-Рио» ехал по мосту в сторону правого берега, но не справился с управлением и вылетел на встречку. После чего машина влетела в автомобиль «Ниссан-Ноут», а «Ниссан» врезался в автомобиль ВАЗ 2115.
— В результате ДТП пострадал 36-летний водитель автомобиля «Киа» и 32-летняя водитель «Ниссан», которые были доставлены в лечебное учреждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
В ходе административного расследования, будут установлены все обстоятельства происшествия.
По данным спасателей МАСС, на мосту столкнулись пять машин: «Киа-Рио», «Ниссан-Нод», ВАЗ 21–115, «Логан», «Мазда». Пострадали восемь человек, троим из них понадобилась медицинская помощь. 36-летнего водителя и 26-летнего пассажира «Киа-Рио», 29-летнего водителя «Ниссан-Нод» передали бригаде скорой помощи.
Недавно на Димитровском мосту лоб в лоб столкнулись два автомобиля.