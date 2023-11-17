«Лоб в лоб»: два автомобиля столкнулись на Димитровском мосту — видео с места ДТП

17 ноября в Новосибирске произошло ДТП на Димитровском мосту. На участке дороги столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». В нем опубликовали видео с места аварии.
На кадрах можно заметить два поврежденных автомобиля, которые столкнулись на мосту. Вблизи участка аварии находятся пожарная машина и скорая помощь. В телеграм-канале уточнили, что на месте также работает полиция.
— На Димитровском мосту лоб в лоб столкнулись два автомобиля: белый кроссовер Chery Tiggo и чёрный лифтбек Toyota Corona, — указано в сообщении.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, ДТП произошло вблизи остановки общественного транспорта «Мост». Движение по участку Димитровского моста затруднено.
В середине ноября в Новосибирске произошло массовое ДТП на Октябрьском мосту. По предварительным данным, там столкнулись пять автомобилей.