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«Лоб в лоб»: два автомобиля столкнулись на Димитровском мосту — видео с места ДТП

На месте аварии находятся пожарная машина и скорая помощь

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На участке дороги столкнулись два автомобиля

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17 ноября в Новосибирске произошло ДТП на Димитровском мосту. На участке дороги столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». В нем опубликовали видео с места аварии.

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В соцсетях опубликовали видео с места аварии

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах можно заметить два поврежденных автомобиля, которые столкнулись на мосту. Вблизи участка аварии находятся пожарная машина и скорая помощь. В телеграм-канале уточнили, что на месте также работает полиция.

— На Димитровском мосту лоб в лоб столкнулись два автомобиля: белый кроссовер Chery Tiggo и чёрный лифтбек Toyota Corona, — указано в сообщении.

Движение по участку Димитровского моста затруднено

Движение по участку Димитровского моста затруднено

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Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, ДТП произошло вблизи остановки общественного транспорта «Мост». Движение по участку Димитровского моста затруднено.

В середине ноября в Новосибирске произошло массовое ДТП на Октябрьском мосту. По предварительным данным, там столкнулись пять автомобилей.

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