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Срочно8 человек пострадало в ДТП на Октябрьском мосту
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Пять машин и восемь пострадавших: на Октябрьском мосту произошло массовое ДТП

Авария произошла сегодня утром

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Троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь

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Сегодня утром в Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщили в телеграм-канал «Спасатели МАСС».

Как сообщили спасатели, на телефон дежурного поступила информация об аварии в 07:12 с участием пяти машин: «Киа Рио», «Ниссан Нод», ВАЗ 21–115, «Логан», «Мазда».

В результате ДТП пострадали восемь человек, троим из них понадобилась медицинская помощь. 36-летнего водителя и 26-летнего пассажира «Киа Рио», 29-летнего водителя «Ниссан Нод» передали бригаде скорой помощи.

— Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшим. Проведена стабилизация ТС, противопожарные мероприятия. Время окончания работ 09:00, — сообщили в телеграм-канале.

Недавно на Димитровском мосту лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

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