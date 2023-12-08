Пять машин и восемь пострадавших: на Октябрьском мосту произошло массовое ДТП

Сегодня утром в Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщили в телеграм-канал «Спасатели МАСС».
Как сообщили спасатели, на телефон дежурного поступила информация об аварии в 07:12 с участием пяти машин: «Киа Рио», «Ниссан Нод», ВАЗ 21–115, «Логан», «Мазда».
В результате ДТП пострадали восемь человек, троим из них понадобилась медицинская помощь. 36-летнего водителя и 26-летнего пассажира «Киа Рио», 29-летнего водителя «Ниссан Нод» передали бригаде скорой помощи.
— Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшим. Проведена стабилизация ТС, противопожарные мероприятия. Время окончания работ 09:00, — сообщили в телеграм-канале.
Недавно на Димитровском мосту лоб в лоб столкнулись два автомобиля.