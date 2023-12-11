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«Вырвало колеса»: на Димитровском мосту произошло ДТП — видео с места аварии

По словам очевидцев, в ДТП участвовало пять машин

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По информации телеграм-канала, в городе произошло ДТП с участием как минимум 5 автомобилей

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В Новосибирске вечером 11 декабря произошло ДТП на Димитровском мосту. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в аварии участвовало около пяти автомобилей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На кадрах можно заметить две аварии

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Место ДТП сняли на видео очевидцы. На кадрах можно заметить две аварии на участке дороги. Судя по видео, в одном из ДТП участвовали два автомобиля, затем запись фиксирует еще несколько машин, у которых работает аварийный сигнал.

— Массовое ДТП с участием как минимум 5 автомобилей. У некоторых машин вырвало колеса, у других сработали подушки безопасности, — сообщили в телеграм-канале.

Данные о ДТП имеются на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги отсутствуют пробки. В отделе пропагадны ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что на данный момент в ведомство информация по массовому ДТП на Димитровском мосту не поступала.

В конце ноября в Новосибирске на улице Хилокской столкнулись три автомобиля. Место ДТП попало на видео.

Массовое ДТПАварияДимитровский мостГИБДД
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