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Три автомобиля столкнулись на Хилокской — видео с места

На месте собралась пробка

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Подробности аварии неизвестны

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Утром 22 ноября в Новосибирске произошло ДТП на улице Хилокской. Сейчас там собралась серьезная пробка.

Об аварии сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black». По его информации, на месте столкнулись три автомобиля, движение затруднено.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что на улице Хилокской собрались пробки в обоих направлениях. Также движение затруднено на прилегающей улице Петухова. НГС обратился в ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии.

По информации «Яндекса», на дороге произошло две аварии

По информации «Яндекса», на дороге произошло две аварии

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В целом по Новосибирску «Яндекс.Пробки» оценивают дорожную ситуацию в 5 баллов. Заторы собрались на площадях Труда и Энергетиков, Димитровском мосту при движении в сторону правого берега, на Октябрьском мосту и площади Лыщинского.

Пробки есть в разных районах Новосибирска

Пробки есть в разных районах Новосибирска

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На правом берегу также есть пробки на улице Большевистской у Речного вокзала и у церкви Михаила Архангела. Небольшие заторы собрались на Красном проспекте, улицах Богдана Хмельницкого, Гребенщикова, Курчатова и других.

В середине ноября в Новосибирске произошла массовая авария на Октябрьском мосту. Последствия попали на видео.

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