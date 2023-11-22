Три автомобиля столкнулись на Хилокской — видео с места

Утром 22 ноября в Новосибирске произошло ДТП на улице Хилокской. Сейчас там собралась серьезная пробка.
Об аварии сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black». По его информации, на месте столкнулись три автомобиля, движение затруднено.
Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что на улице Хилокской собрались пробки в обоих направлениях. Также движение затруднено на прилегающей улице Петухова. НГС обратился в ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии.
В целом по Новосибирску «Яндекс.Пробки» оценивают дорожную ситуацию в 5 баллов. Заторы собрались на площадях Труда и Энергетиков, Димитровском мосту при движении в сторону правого берега, на Октябрьском мосту и площади Лыщинского.
На правом берегу также есть пробки на улице Большевистской у Речного вокзала и у церкви Михаила Архангела. Небольшие заторы собрались на Красном проспекте, улицах Богдана Хмельницкого, Гребенщикова, Курчатова и других.
В середине ноября в Новосибирске произошла массовая авария на Октябрьском мосту. Последствия попали на видео.