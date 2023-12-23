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Эксперт

«Радуется, что пробку проехал»: сибиряк пустился в пляс посреди Октябрьского моста — что с ним было дальше

Очевидцы зажигательного танца предположили, что мужчина был не в себе

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Подписчиков паблика танец развлек, автолюбителей в пробке — явно привел в бешенство

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С каждым днем до Нового года остается все меньше дней, и кажется, далеко не все способны выдержать нарастающее напряжение и снимают стресс, как умеют. Водитель черной Toyota Highlander явно пошел необычным путем: он исполнил зажигательный танец прямо в пробке на Октябрьском мосту, затормозив и без того небыстрое движение. НГС показал необычное видео автоюристу и узнал у сотрудников ГИБДД, наказали ли веселого танцора, и если да, то за что конкретно.

20 декабря в Новосибирске потеплело, с неба посыпался традиционно неожиданный декабрьский снежок, и улицы Новосибирска предсказуемо встали колом. Особенно тяжелая ситуация сложилась на мостах: даже вне часа пик машины здесь еле ползли. Хотя не только из-за погоды.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Эту, мягко говоря, необычную дорожную ситуацию снял на видео подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте». Посреди моста стоит массивный кроссовер Toyota Highlander, а водитель исполняет возле авто зажигательный танец.

— Авария, что ли... А чуваку по фигу. Под солями, что ли? — недоумевает автор видео.

Подписчики сообщества не остались равнодушными к странному, но забавному инциденту: все же не каждый день можно увидеть такой необычный перфоманс прямо на мосту. И большинство комментаторов были солидарны с невольным очевидцем странного танца.

— Веселящих солей перебрал, — предположил подписчик Дмитрий И.

— Под мефом, по-любому, — не согласен с ним комментатор под ником Мурзик Котейкин.

— Похоже, снег с дороги в рот залетел, — пошутила Светлана Т., явно намекая на щедро покрывающий дороги реагент.

Но некоторые комментаторы предпочли верить в хорошее.

— Может быть, ему сообщили хорошую новость, вот он на эмоциях и не смог себя сдержать. А у вас он уже наркоман стал, — укорила комментаторов Татьяна А.

— Радуется, что пробку проехал, — предположил подписчик Андрей Б.

— Может, он в лотерею выиграл?

— Или ребенок родился, — гадали подписчики.

Журналисты НГС показали видео автоюристу Марии Соловьевой, которая согласилась: водитель нарушает правила. Но стоит ли его наказывать, она вовсе не уверена.

— Остановка на мосту, конечно, запрещена. Но если водитель не может управлять транспортным средством, лучше, конечно, остановиться, — заметила она. — Кроме того, на видео не видно знака аварийной остановки. И не исключено, что закончив танцевать, водитель как раз его и выставил.

О судьбе водителя кроссовера журналисты решили узнать в госавтоинспекции — если он употреблял что-то запрещенное, явно оказался в итоге в сводке. Пока полицейские уточняют информацию.

Ранее НГС разбирался в странной ситуации: девушка стукнула машину соседа во дворе и уехала с места ДТП. Автоинспекторы не стали наказывать ее за это — мы узнали, почему.

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