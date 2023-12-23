«Радуется, что пробку проехал»: сибиряк пустился в пляс посреди Октябрьского моста — что с ним было дальше

Эту, мягко говоря, необычную дорожную ситуацию снял на видео подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте». Посреди моста стоит массивный кроссовер Toyota Highlander, а водитель исполняет возле авто зажигательный танец.



— Авария, что ли... А чуваку по фигу. Под солями, что ли? — недоумевает автор видео.

Подписчики сообщества не остались равнодушными к странному, но забавному инциденту: все же не каждый день можно увидеть такой необычный перфоманс прямо на мосту. И большинство комментаторов были солидарны с невольным очевидцем странного танца.