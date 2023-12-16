Дама на Subaru «стукнула» соседскую машину во дворе и уехала с места ДТП — почему ее не наказали

О показавшейся ему странной позиции сотрудника ГИБДД владелец Mazda уже сообщил в прокуратуру, но ответа пока не получил.

Журналист НГС нашла вторую участницу ДТП, 39-летнюю Екатерину М., и спросила, что она сама думает о сложившейся 2 декабря ситуации. Екатерина, по ее словам, уехала, потому что очень торопилась и не могла ждать хозяев поврежденной Mazda весь день, а если кто и был неправ, так это соседи.

— У нас по закону считается, что если человек выходит на связь, он не покинул место ДТП. Какие проблемы? — говорит она. — Я как приехала [вечером], сразу сказала: давайте будем оформляться, аваркомов вызовем, я страховку сделаю и так далее. А они захотели в суд [обратиться] и лишить меня прав. Ну, пусть обращаются в суд.