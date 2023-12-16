Дама на Subaru «стукнула» соседскую машину во дворе и уехала с места ДТП — почему ее не наказали

Парковка «до характерного хруста» или попытка выехать с плотно заставленного машинами двора с такими же последствиями — в Новосибирске не редкость. Законопослушные автолюбители в такой ситуации остаются ждать аварийных комиссаров, те, кто торопятся — оставляют для невольного участника столкновения записки со своими контактами, но героиня сегодняшнего разбора поступила иначе. Она увидела, что ДТП произошло в зоне действия камеры наблюдения — и спокойно уехала по своим делам. Хозяин поврежденного авто вызвал ГИБДД, но подъехавший спустя несколько часов инспектор решил, что наказывать виновницу аварии стоит только за неосторожный манёвр, но не за оставление места ДТП. Чтобы понять, как такое вообще возможно, журналист НГС выслушала обоих участников ДТП, а потом спросила у автоюриста, правильно ли поступил сотрудник полиции.
Это банальное ДТП произошло 2 декабря во дворе одного из домов на улице Юности в «Дивногорском». Камера наблюдения бесстрастно зафиксировала, как девушка на серебристой Subaru, явно не рассчитав расстояние до припаркованной рядом Mazda, «стукнула» ее точно в бампер. Вернувшись в исходное положение, водитель вышла из машины и несколько минут чего-то ждала возле парковки, а затем села в машину и уехала.
— Постояв возле машины 4 минуты, она поняла, что хозяев не видно. Села в авто и ретировалась. Мы с женой вышли на улицу, не обнаружили виновника ДТП, скачали видео с камер во дворе и вызвали инспекторов ДПС, — рассказал НГС владелец Mazda Максим Колесников. — Это было в 10:50 утра.
Ждать сотрудников ГИБДД Максиму и его жене Татьяне пришлось почти 10 часов. В субботу, 2 декабря в городе было холодно и скользко, и разбираться в столкновении, которое произошло во дворе жилого дома и не чревато пробками на какой-нибудь оживленной магистрали, полицейские, вероятно, решили в последнюю очередь.
— Доблестные сотрудники ДПС приехали только в девятом часу вечера, — возмутился владелец Mazda. — Виновница вернулась раньше, в семь часов вечера. И сотрудники ГИБДД не оформили покидание места ДТП участника и еще и встали на её сторону.
По словам Максима Колесникова, инспектор, который разбирал спорный случай, заявил, что если, приехав на место аварии, он увидел там обоих участников, — значит, все в порядке. А где вторая участница была весь день — это дело десятое, как и запись камеры, на которой видно, как она покидает парковку. Девушке выписали протокол о том, что она нарушила пункт 8.12 ПДД: сдавая назад, не убедилась в безопасности маневра. А в возбуждении административного дела по факту оставления места аварии отказал.
О показавшейся ему странной позиции сотрудника ГИБДД владелец Mazda уже сообщил в прокуратуру, но ответа пока не получил.
Журналист НГС нашла вторую участницу ДТП, 39-летнюю Екатерину М., и спросила, что она сама думает о сложившейся 2 декабря ситуации. Екатерина, по ее словам, уехала, потому что очень торопилась и не могла ждать хозяев поврежденной Mazda весь день, а если кто и был неправ, так это соседи.
— У нас по закону считается, что если человек выходит на связь, он не покинул место ДТП. Какие проблемы? — говорит она. — Я как приехала [вечером], сразу сказала: давайте будем оформляться, аваркомов вызовем, я страховку сделаю и так далее. А они захотели в суд [обратиться] и лишить меня прав. Ну, пусть обращаются в суд.
На вопрос о том, могла ли она как-то предупредить владельца Mazda, Екатерина ответила, что недавно переехала на улицу Юности, и никого из соседей еще не знает. Зато знает, что стукнула чужую машину прямо под камерами, и была уверена, что соседи найдут ее сами и ситуация разрешится. Но Максима и Татьяну все это почему-то не устроило.
— У них там просто чуть-чуть бампер съехал с саморезов, он даже не на креплении заводском, а они мне заломили сумму 50 тысяч, — негодует в свою очередь Екатерина. — Какой там ремонт, девушка? Там ничего не было, даже царапин, ничего не было. Какое там столкновение, на двух-трех километрах в час?
Чтобы понять, прав ли автоинспектор, и должен ли он был обращать внимание на запись камеры видеонаблюдения, журналист НГС обсудила странную аварию с автоюристом Марией Соловьевой. Она напомнила, что за оставление места ДТП можно получить до 15 суток административного ареста или лишение прав, но заметила, что вопрос действительно дискуссионный.
— Тут можно понять обоих водителей. С одной стороны водитель Subaru действительно вроде бы не скрывалась, торопилась, вернулась на место ДТП. С другой — законом у нас предусмотрено, что она должна была остановиться, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников ГИБДД для того, чтобы зафиксировать факт дорожного происшествия, — рассуждает автоюрист. — Если торопилась — позвонить в ГИБДД, сообщив о том, что произошло столкновение таких-то автомобилей по такому-то адресу. Это бы действительно исключило состав административного правонарушения. В конце концов, Екатерина просто могла оставить записку с номером телефона: законом это не предусмотренно, но широко используется.
По мнению Марии Соловьевой, решение полицейских не привлекать водителя Subaru к административной ответственности тоже спорное. Она предположила, что определение вынесено исходя из того, что виновницу ДТП не пришлось искать: когда сотрудники ГИБДД приехали на место, там были оба водителя. Такое определение, заметила автоюрист, можно обжаловать вышестоящему руководству, но лучше обратиться в суд, который установит, виновата ли уехавшая с места Екатерина.
Мария Соловьева добавила, что в ее практике и практике других автоюристов было немало случаев, когда оставление места ДТП устанавливалось именно благодаря видеозаписи. Правда, тогда водители не возвращались на место аварии через несколько часов.
Ранее НГС писал о серии аварий, которые произошли на Димитровском мосту. Новосибирцы посчитали, что в них виноваты глубокие колеи.