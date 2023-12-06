В новосибирской маршрутке подняли цену на проезд до 50 рублей — она идет от нового ЖК

В Новосибирске выросла цена проезда в маршрутке № 8, которая едет от «Микрорайона Ясный берег» до «Магазина Золотая Нива». Стоимость увеличилась с 45 рублей до 50 рублей.
О повышении цены на проезд 6 декабря сообщила читательница НГС. Маршрутка ходит по новому маршруту с августа этого года. Маршрутку обслуживает перевозчик ООО «ПАТП 1118». Журналист дозвонился до привозчика по номеру, указанному на официальном сайте, там пообещали, что перезвонит директор позже.
В октябре заместитель директор ООО «ПАТП 1118» повышение цен на проезд в маршрутке №8 с 40 до 45 рублей связывал с расходами на эксплуатацию автомобилей.
— Повышение стоимости проезда связано с удорожанием топлива и запчастей для автомобилей, — объяснял НГС заместитель директора ПАТП 1118 Юрий Карелин.
Ранее стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличат до 35 рублей с 23 декабря. На прошлой неделе департамент транспорта Новосибирской области опубликовал проект постановления об увеличении цены на проезд в метро. Согласно документу, цену также собираются увеличить до 35 рублей. В октябре «Новосибирский метрополитен» просил поднять цену на проезд до 38 рублей.