«Салон набивается, можно цену задрать»: маршрутка из нового ЖК подняла цену второй раз за два месяца

23 октября на маршрутных такси Новосибирска №38, 8 и 65 подорожал проезд на 5 рублей. Об этом НГС сообщил перевозчик этих маршрутов ПАТП 1118.



Проезд на маршрутках №38 и 8 теперь стоит 45 рублей, на №65 — 50 рублей.

