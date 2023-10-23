«Салон набивается, можно цену задрать»: маршрутка из нового ЖК подняла цену второй раз за два месяца

23 октября на маршрутных такси Новосибирска №38, 8 и 65 подорожал проезд на 5 рублей. Об этом НГС сообщил перевозчик этих маршрутов ПАТП 1118.
Проезд на маршрутках №38 и 8 теперь стоит 45 рублей, на №65 — 50 рублей.
— Повышение стоимости проезда связано с удорожанием топлива и запчастей для автомобилей, — объяснил НГС заместитель директора ПАТП 1118 Юрий Карелин. — На данный момент подорожал проезд только на трех маршрутах нашего ПАТП.
Маршрутка №38 курсирует от «Новосибирска главного» до микрорайона «Ясный берег», №8 — от «Золотой Нивы» до остановки «Улица Ясный берег», маршрутка № 65 — от «Лобачевского» до станции «Заельцовская».
Маршрутка № 38 стала ходить до «Ясного берега» в апреле 2023 года, через несколько месяцев — в августе цена на проезд в нем уже поднималась с 35 до 40 рублей. Протяженность этого маршрута составляет около 5 км.
— Когда только запустили, она ездила полупустой за 35 рублей. Теперь, когда по утрам набивается полный салон, перевозчик видимо решил, что можно и задрать цену за 10-минутную поездку, — поделилась наблюдениям с редакцией НГС читательница Евгения.
Маршрутка №8 появилась на маршруте до «Ясного берега» в середине августа. Стоимость проезда тогда уже была 40 рублей, сейчас 45 рублей.
При этом в ЦУГАЭТ Новосибирска НГС заверили, что муниципальных маршрутов повышение цен не коснулось.
— Цены мы не повышали. Что касается частных перевозчиков на нерегулируемых маршрутах — они сами принимают решение о повышении или снижении цен за проезд, — сообщили в ЦУГАЭТ.
13 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что муниципалитет «не рассматривал возможность повышения цен на проезд» в общественном транспорте.