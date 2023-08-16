Ехать всего 5 км: маршрутка из нового ЖК задрала цену до 40 рублей — она курсирует несколько месяцев

В Новосибирске увеличилась стоимость проезда в маршрутном такси
Маршрутка ходит по маршруту «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Микрорайон Ясный Берег» с конца апреля. О повышении цены на проезд
Перевозчик, который работает на маршруте
— Повышение стоимости проезда обусловлено значительным ростом эксплуатационных расходов транспортного предприятия, ростом стоимости на горюче-смазочные материалы и автозапчасти.
Кстати, проезд на такси по этому маршруту тоже, оказывается, не из дешевых: около 12 часов дня машину можно было вызвать за 360 рублей.
В начале года в Новосибирске сразу в шести маршрутках выросла цена на проезд. В некоторых она дошла до
В городе действует транспортная карта для оплаты проезда. В некоторых случаях она дает скидку в 100%. Мы показывали в одной картинке, как с помощью карты можно ездить бесплатно.