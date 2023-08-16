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Ехать всего 5 км: маршрутка из нового ЖК задрала цену до 40 рублей — она курсирует несколько месяцев

Перевозчик объяснил, с чем связано подорожание

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Маршрут проходит от ЖК «Ясный берег» до железнодорожного вокзала

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В Новосибирске увеличилась стоимость проезда в маршрутном такси № 38. Цена выросла с 35 до 40 рублей.

Маршрутка ходит по маршруту «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Микрорайон Ясный Берег» с конца апреля. О повышении цены на проезд 16 августа в редакцию НГС сообщила читательница НГС.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», длина маршрута <nobr class="_">№ 38</nobr> составляет около <nobr class="_">5 километров</nobr>

Согласно сервису «Яндекс.Карты», длина маршрута № 38 составляет около 5 километров

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Перевозчик, который работает на маршруте № 38, — ООО «ПАТП 1118». В компании объяснили, почему увеличилась стоимость оплаты:

— Повышение стоимости проезда обусловлено значительным ростом эксплуатационных расходов транспортного предприятия, ростом стоимости на горюче-смазочные материалы и автозапчасти.

Кстати, проезд на такси по этому маршруту тоже, оказывается, не из дешевых: около 12 часов дня машину можно было вызвать за 360 рублей.

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В начале года в Новосибирске сразу в шести маршрутках выросла цена на проезд. В некоторых она дошла до 70 рублей.

В городе действует транспортная карта для оплаты проезда. В некоторых случаях она дает скидку в 100%. Мы показывали в одной картинке, как с помощью карты можно ездить бесплатно.

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