Сразу в шести маршрутках изменилась цена за проезд в январе — стоимость в некоторых достигнет 70 рублей

В Новосибирске в январе изменилась стоимость проезда на некоторых маршрутных такси. Как сообщает пресс-служба Центра управления городским автоэлектротранспортом, цена поездки на отдельном маршруте увеличилась до 70 рублей. Разбираемся, на каких маршрутах вводятся изменения.
Так, с 11 января увеличилась до 40 рублей стоимость проезда в маршрутке № 53 «Колледж им. Н. А. Лунина» — «Крылья», а с 25 января до 40 рублей подорожает проезд в маршрутном такси № 73 «Северное кладбище» — «ДК им. Кирова».
С 10 января до 35 рублей увеличилась стоимость в маршрутном такси № 28 «ПКиО "Заельцовский"» — «Диагностический центр».
С 15 января поездка на маршрутке № 15 «Цветной проезд» — «Метро "Площадь Маркса"» обойдется в 70 рублей, а тариф на маршруте № 35 «Цветной проезд» — «Метро "Речной вокзал"» — 60 рублей.
— По информации перевозчика ООО «ПежоСервис», с 1 января на маршрутных такси № 7 «Ул. Белоусова» — «Микрорайон "Щ"» установлен тариф 35 рублей, на маршруте № 43 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ» — 40 рублей, — говорится в сообщении.
Журналист НГС попытался связаться с пресс-службой перевозчика, но в организации не ответили на телефонный звонок. Как написали новосибирцы в паблике «Инцидент-Пашино Онлайн» во «ВКонтакте», в маршрутных такси появились объявления об изменении стоимости, в них говорится, что цену за проезд подняли в связи «с подорожанием горюче-смазочных материалов».
Отметим, с 23 декабря в Новосибирске проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей. До 30 рублей также увеличилась стоимость поездки в метро.