Сразу в шести маршрутках изменилась цена за проезд в январе — стоимость в некоторых достигнет 70 рублей

Так, с 11 января увеличилась до 40 рублей стоимость проезда в маршрутке № 53 «Колледж им. Н. А. Лунина» — «Крылья», а с 25 января до 40 рублей подорожает проезд в маршрутном такси № 73 «Северное кладбище» — «ДК им. Кирова».

