В Новосибирске маршрутки № 90 и 38 отправят по новому пути — показываем схемы

Маршрутные такси
С 21 апреля маршрутка
С 22 апреля маршрутка
С сегодняшнего дня на площади Ленина закроют автомобильную парковку. Несколько дней там будет проходить продовольственная ярмарка.
По новым маршрутам можно отправиться в ближайшие дни
Маршрутные такси
С 21 апреля маршрутка
С 22 апреля маршрутка
С сегодняшнего дня на площади Ленина закроют автомобильную парковку. Несколько дней там будет проходить продовольственная ярмарка.
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