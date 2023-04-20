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В Новосибирске маршрутки № 90 и 38 отправят по новому пути — показываем схемы

По новым маршрутам можно отправиться в ближайшие дни

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Маршрутка № 38 свяжет вокзал Новосибирск-Главный с жилмассивом «Ясный берег»

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Маршрутные такси № 90 «Цветущая Плющиха» — «Волейбольный центр» и № 38 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Магазин «Золотая Нива»» изменят пути следования, сообщили в мэрии.

Такой будет схема маршрута №90

Такой будет схема маршрута №90

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С 21 апреля маршрутка № 90 на участке от Кошурникова до Василия Старощука поедет не по Кошурникова — Фрунзе — Ипподромской, а через Бориса Богаткова — Василия Старощука — Ядренцевский Конный спуск и Ипподромскую.

Новый маршрут №38

Новый маршрут №38

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С 22 апреля маршрутка № 38 будет ходить с вокзала Новосибирск-Главный не до магазина «Золотая Нива», а до жилмассива «Ясный берег»: по проспекту Димитрова, проезду Энергетиков, Моторной и обратно через улицу Ленина.

С сегодняшнего дня на площади Ленина закроют автомобильную парковку. Несколько дней там будет проходить продовольственная ярмарка.

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МаршруткаНовые маршрутыНовосибирскЯсный берег
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