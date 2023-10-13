Перевозчики хотят повысить тариф на транспорт. Мэр ответил, что такого не планируется

В Новосибирском общественном транспорте могут повысить цены на проезд. Об этом редакции НГС сообщили несколько источников в транспортной сфере. По их данным, очередное повышение тарифов будет рассматриваться в ближайшее время, чтобы по традиции повысить цены в декабре. Но мэр Анатолий Локоть пока не подтвердил эти планы.
— Нет, мы не рассматривали возможности повышения цен на проезд, — ответил Анатолий Локоть на вопрос журналиста НГС во время еженедельной пресс-конференции.
В последний раз цены на проезд в городском общественном транспорте поднимали в декабре прошлого года — тогда цены выросли до 30 рублей. Рост цен на проезд объяснили инфляцией, повышением расходов на обслуживание общественного транспорта. Недавно мы рассказывали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте Новосибирска.