freedom
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 96.99
eur 103.03
СрочноКому нужно опасаться в день солнечного затмения
Все новости
Все новости
Подробности

Перевозчики хотят повысить тариф на транспорт. Мэр ответил, что такого не планируется

До этого цены повышали в декабре прошлого года

3 401

Сейчас цена на проезд в общественном транспорте — 30 рублей

Поделиться

В Новосибирском общественном транспорте могут повысить цены на проезд. Об этом редакции НГС сообщили несколько источников в транспортной сфере. По их данным, очередное повышение тарифов будет рассматриваться в ближайшее время, чтобы по традиции повысить цены в декабре. Но мэр Анатолий Локоть пока не подтвердил эти планы.

— Нет, мы не рассматривали возможности повышения цен на проезд, — ответил Анатолий Локоть на вопрос журналиста НГС во время еженедельной пресс-конференции.

В последний раз цены на проезд в городском общественном транспорте поднимали в декабре прошлого года — тогда цены выросли до 30 рублей. Рост цен на проезд объяснили инфляцией, повышением расходов на обслуживание общественного транспорта. Недавно мы рассказывали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте Новосибирска.

ТранспортОбщественный транспортТарифы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter