Перевозчики хотят повысить тариф на транспорт. Мэр ответил, что такого не планируется

В последний раз цены на проезд в городском общественном транспорте поднимали в декабре прошлого года — тогда цены выросли до 30 рублей. Рост цен на проезд объяснили инфляцией, повышением расходов на обслуживание общественного транспорта. Недавно мы рассказывали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте Новосибирска.

