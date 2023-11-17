В Новосибирске перекрыли движение на участке улицы Ленина — показываем на карте

Утром 17 ноября в Новосибирске перекрыли движение на участке улицы Ленина. Ограничения будут действовать до 1 февраля.
Постановление о перекрытии подписал мэр Анатолий Локоть. Проезд от площади Ленина до улицы Советской с сегодняшнего дня закрыт для всех машин, кроме транспортных средств, которые используют для подготовки к Новому году. Также ограничения не распространяются на автомобили медицинских, коммунальных и аварийных служб, если они едут на неотложный вызов.
Пешеходную улицу украсят к новому году. На оформление выделили 3,5 миллиона рублей.
— Украшенной улицей горожане начнут любоваться в первой декаде декабря. Новую иллюминацию не закупают — дизайнеры и архитекторы будут комбинировать прошлогодние украшения, — сообщили ранее в мэрии Новосибирска.
Участок планируют украсить монохромными шарами, также там разместят входную группу в виде арки.