freedom
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 88.95
eur 96.59
СрочноДвижение на участке улицы Ленина перекрыли
Все новости
Все новости
Новый год 2024 в Новосибирске

В Новосибирске перекрыли движение на участке улицы Ленина — показываем на карте

Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Нового года

423

На дороге установили бетонные блоки

Поделиться

Утром 17 ноября в Новосибирске перекрыли движение на участке улицы Ленина. Ограничения будут действовать до 1 февраля.

Проезд закрыт от площади Ленина до улицы Советской

Проезд закрыт от площади Ленина до улицы Советской

Поделиться

Постановление о перекрытии подписал мэр Анатолий Локоть. Проезд от площади Ленина до улицы Советской с сегодняшнего дня закрыт для всех машин, кроме транспортных средств, которые используют для подготовки к Новому году. Также ограничения не распространяются на автомобили медицинских, коммунальных и аварийных служб, если они едут на неотложный вызов.

Пешеходную улицу украсят к новому году. На оформление выделили 3,5 миллиона рублей.

— Украшенной улицей горожане начнут любоваться в первой декаде декабря. Новую иллюминацию не закупают — дизайнеры и архитекторы будут комбинировать прошлогодние украшения, — сообщили ранее в мэрии Новосибирска.

Участок планируют украсить монохромными шарами, также там разместят входную группу в виде арки.

По теме

Улица ЛенинаЦентр НовосибирскаУкрашения к Новому годуПешеходная улица
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter