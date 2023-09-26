Одним жарко, другим холодно: в Горэлектротранспорте объяснили, когда троллейбусы начнут обогревать

Новосибирцы начали замерзать в транспорте и возмутились тем, что троллейбусы до сих пор не отапливаются.
— В троллейбусах Кировского депо (маршруты 4, 8, 26, частично 29) до сих пор нет отопления. Сегодня утром на улице -3 С. Руководство бездействует. Невыносимые условия как для сотрудников, так и для пассажиров, — говорится в сообщении читателя, пожелавшего остаться анонимным.
В Горэлектротранспорте ответили, что отопление в троллейбусах начинают включать, когда будет устойчивый ноль. То есть когда температура воздуха опустится до нуля градусов и на таком уровне продержится несколько дней.
Регламент подачи отопления объяснили опытом предыдущих лет: если включить отопление в плюсовую температуру, людям становится жарко:
— Пассажиры начинают жаловаться, так как жарко становится, и они мокрые выходят из троллейбусов, так как в теплой одежде.
Летом пассажиры троллейбуса №29 жаловались на то, что там не включают кондиционеры. Тогда в ГЭТ объяснили, что причина в том, что люди привыкли ездить с ветерком и открывают форточки — троллейбус не успевает охлаждаться.