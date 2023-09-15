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СрочноЧуйский тракт расширят до четырех полос
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Эксперты одобрили проект расширения Чуйского тракта — показываем на карте, где будет 4 полосы

Сроки начала работ пока неизвестны

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Деньги на расширение дороги выделят из федерального бюджета

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Специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект ремонта Чуйского тракта. Трассу Р-256 расширят с двух до четырёх полос. Работы проведут на участке дороги от Искитимского района до границы с Алтайским краем.

В пресс-службе «Сибуправтодора» на запрос сайта НГС ответили, что Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции на участке 51 по 62 километр трассы.

— Продолжается работа над проектами капремонта участков с 62-го по 135-й километр, — сообщили в управлении.

Зелеными геотегами отмечен участок, проект которого уже готов

Зелеными геотегами отмечен участок, проект которого уже готов

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В «Сибуправтодоре» уточнили, что сроки расширения Чуйского тракта сейчас уточняются. Они зависят от того, когда и в каком объеме выделят федеральное финансирование. Ожидается, что подготовку проектно-сметных документов завершат только в 2024 году.

Чуйский тракт служит дорогой к Алтаю с 1922 года. В прошлом году корреспонденты НГС писали об истории, достопримечательностях и особенностях трассы в честь ее столетнего юбилея.

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