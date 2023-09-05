Дорого даже в 6 утра: в Новосибирске выросли цены на такси — смотрим, сколько стоил проезд до разных точек

В Новосибирске утром 5 сентября выросли цены на проезд в такси. Новосибирцы удивились расценкам в приложении «Яндекс.Такси». НГС сделал подборку стоимости проезда в популярных направлениях по городу.
Цены значительно выросли по тарифу «Эконом» при поездке с левого берега на правый, и наоборот. Так, стоимость дороги от площади Маркса до улицы Ленина ранним утром 5 сентября выросла до 701 рубля, тогда как раньше такая поездка обходилась в 550- 600 рублей, а то и дешевле. Например, такой же путь на минувших выходных можно было преодолеть за 492 рубля.
От Ленина, 12, по данным приложения «Яндекс такси», чтобы доехать до театра оперы и балета, придется заплатить 345 рублей.
Поездка из центра Новосибирска, от улицы Ленина, 12 до метро «Речной вокзал» обойдется в 446 рублей, в НГУ, расположенный в Советском районе — 1012 рублей, в аэропорт Толмачево — 1033 рубля. Естественно, поездка с попутчиком обойдется гораздо дешевле, но пассажиры и таксисты уже жаловались на неудобства этого нововведения.
На такси Uber, которое также входит в систему «ЯндексGo», проезд утром 5 сентября стоил дешевле. От Ленина, 12 до оперного театра поездка оценивалась в 202 рубля, до «Речного вокзала» — в 267 рублей, до НГУ — 737 рублей, до аэропорта «Толмачево» — 697 рублей по тарифу «Эконом». Также в приложении доступны поездки с попутчиками, которые традиционно дешевле. НГС направил запрос в пресс-службу такси с просьбой разъяснить, почему цены так сильно выросли.
Ранее в пресс-службе «Яндекс Такси» прокомментировали рост цен на поездки. Там связали с тем, что таксопарки стали закупать меньше новых машин. А это, в свою очередь, связано с уходом производителей машин с рынка, ростом цен на машины и их обслуживание. Водители, как рассказали в «Яндекс Такси», тоже тратят больше, в том числе на аренду машин и топливо.
—– Расходы растут, и некоторые водители находят другую работу — сезонную или постоянную. Их сложнее привлекать в профессию, — пояснили в сервисе.
В «Яндекс Такси» добавили, что притоки машин и водителей в сферу ослаблены. Поэтому спрос на поездки растет быстрее, чем отрасль такси. Это может влиять на стоимость поездок.
В компании отмечают: чтобы сохранить спрос и предложение, в сервисе используют динамическое ценообразование. При ценообразовании учитывают не только длительность и дальность поездки, но и другие факторы, чтобы одновременно поддерживать доходы водителей, учитывать затраты партнеров и сохранять сервис доступным для многих.
Ранее НГС писал о том, как новый закон может изменить цены на такси и оставить водителей без работы. Изменения начали действовать с 1 сентября 2023 года.