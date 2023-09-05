Дорого даже в 6 утра: в Новосибирске выросли цены на такси — смотрим, сколько стоил проезд до разных точек

Цены значительно выросли по тарифу «Эконом» при поездке с левого берега на правый, и наоборот. Так, стоимость дороги от площади Маркса до улицы Ленина ранним утром 5 сентября выросла до 701 рубля, тогда как раньше такая поездка обходилась в 550- 600 рублей, а то и дешевле. Например, такой же путь на минувших выходных можно было преодолеть за 492 рубля.

