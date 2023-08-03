«Ваши 300 рублей — вообще ни о чем, просто пшик»: как новосибирцы и водители отреагировали на высокие цены на такси

— Да я с удовольствием бы каталась на автобусе, если бы они ходили после 22:00! Город сам поощряет таксистов на конские цены, не делая ничего хорошего с общественным транспортом. Заказывала тут недавно такси — за 30-минутную поездку по городу по одному берегу — 1000 рублей! 10 утра , будний день, но с сумками, и на общественном транспорте надо было делать две пересадки. Конечно, заплатили за комфорт, но ценник просто за гранью, — недовольна пользвательница Itsme.

— Помню, в СССР тоже на такси только в редких случаях ездили. Боюсь, таксисты не осознают, что если они выйдут за рамки приемлемого на каждый день транспорта, то и пользоваться такси перестанут от слова «совсем». Нужно же совместить как-то зарплаты горожан и свои требования оплаты — и осознать, что человек с зарплатой 30 тысяч не может больше использовать такси, чтобы добираться до работы, если цена поднялась в 2 раза . А не может — значит не будет, — уверен комментатор 274452615.