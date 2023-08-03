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«Ваши 300 рублей — вообще ни о чем, просто пшик»: как новосибирцы и водители отреагировали на высокие цены на такси

Часть горожан встала и на сторону водителей

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Многие горожане отметили, что будут сокращать количество поездок и пересядут на общественный транспорт

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Новосибирцы бурно отреагировали на колонку журналистки НГС о неоправданно высоких ценах на поездки в такси. Мнения горожан разделились.

Многие также отметили, что цена такси стала слишком высокой.

— Пусть сами ездят по своим ценникам. Раньше ездил часто, сейчас — в исключительных случаях. Придет время — взвоют и снизят цены, никуда не денутся, бизнесмены, — уверен пользователь Клайдъ.

— Вчера хотела днем доехать от «Золотой нивы» до «Студенческой» по детскому тарифу. В это время поездка всегда стоила около 450 рублей и занимала 20 минут. А вчера за эти же 20 минут мне предложили цену 750 рублей. То есть туда-обратно — 1500 рублей! Спасибо, уехали на полупустом автобусе за 60 рублей. За 1500 рублей я уж лучше что-нибудь к школе детям куплю, — поделилась цифрами читательница НГС.

— Да я с удовольствием бы каталась на автобусе, если бы они ходили после 22:00! Город сам поощряет таксистов на конские цены, не делая ничего хорошего с общественным транспортом. Заказывала тут недавно такси — за 30-минутную поездку по городу по одному берегу — 1000 рублей! 10 утра, будний день, но с сумками, и на общественном транспорте надо было делать две пересадки. Конечно, заплатили за комфорт, но ценник просто за гранью, — недовольна пользвательница Itsme.

— Помню, в СССР тоже на такси только в редких случаях ездили. Боюсь, таксисты не осознают, что если они выйдут за рамки приемлемого на каждый день транспорта, то и пользоваться такси перестанут от слова «совсем». Нужно же совместить как-то зарплаты горожан и свои требования оплаты — и осознать, что человек с зарплатой 30 тысяч не может больше использовать такси, чтобы добираться до работы, если цена поднялась в 2 раза. А не может — значит не будет, — уверен комментатор 274452615.

— Хм, еще пару месяцев назад пользовался такси 2–3 раза в неделю, сейчас — 1 раз в пару недель. Даже иногда смеюсь, смотрю на цену 10-минутной поездки на 5 км — 200–300 рублей, потом иду спокойно на автобус. Жду его 5–10 минут, еду еще 20 минут за 30 рублей, потом еще 5 минут гуляю пешочком по отличной летней погодке и потом считаю, сколько сэкономил, как по анекдоту. Пусть себе радуются, потеряют часть клиентов, потом аукнется, — отметил 262181331.

— Вопрос к таксистам — вчера около 23:00 с 5-й (пятой!) попытки уехал в Толмачево примерно с Тещиного Языка, время в пути — 25 минут, с учетом чаевых — ценник 800 рублей, тариф «Комфорт». Это считается дешево и поэтому первые 4 машины отказались ехать? — недоумевает Безопасник.

— Сейчас в отпуске в Баку. Такси из аэропорта в город (25 километров) — 8 манат. Все поездки по городу — 2,5 маната. Курс примерно: 1 манат — 50 рублей. После новосибирских цен я в тихом шоке от здешней дешевизны такси. Причем и пробки здесь есть, и можно ехать минут 20–30, но всё равно это будет стоить немногим больше 100 рублей на наши деньги. Подача такси — больше 2 минут ни разу не ждали. Сравните с тем, что мы чуть не опоздали на самолет, потому что наши «славные» таксисты отказывались ехать в Толмачево, разворачивались прямо вокруг наших чемоданов и отменяли заказ. Заказали бизнес-тариф за 1000 рублей, и тот только повез. И то на наш вопрос ответил: «Я только начал таксовать, еще пока всего не знаю, сейчас научусь и тоже буду заказы отменять».

Есть и горожане, которые встали на сторону водителей.

— «То и предоставляйте сервис на уровне тех самых 450–500 рублей за 20-минутную поездку». Так они и предоставляют. Да, 25–30 минут поездки так и должны стоить, это совершенно адекватная цена 16,6–18 руб/мин. Дорого? Каршеринг для вас. Там дешевле. Только, когда возьмете каршеринг, поймете, что это, возможно, и «низкоквалифицированный труд», но сопряженный с высокими рисками по жизни/здоровью. Это очень нервная работа, которой я никому не пожелаю. Проведите-ка 8–12 часов за рулем в Новосибе, а потом расскажите, сколько должна стоить поездка. И нет, я не таксист, — отметил читатель Bream.

— Люди, вы чего беснуетесь? Инфляция — такой термин вам знаком? 1000 рублей сейчас и 1000 рублей 5 лет назад — это разные деньги. Подорожало абсолютно всё в 2 раза. Запчасти, расходники и масла, бензин, страховка, шиномонтаж, автомойка, стоянка и т. д. Ваши 300 рублей — это вообще ни о чем, просто пшик. Не нравится — покупайте свое авто, содержите его, платите налоги и сборы всякие. Это сотни тысяч рублей в год. Или не нойте и платите косарь до аэропорта. Сам не таксист, но причину подорожания понять могу. Зарабатывайте больше, увольняйтесь, если з/п вас не устраивает. Когда все перестанут работать за еду, глядишь, и общий уровень доходов в стране станет среднемировым, а не камбоджийским, — Екарный бабай.

— Еще раз повторю за многими. Не устраивает — вперед в общественный транспорт. Привыкли за булками в соседний дом кататься, своими булками шевелите. Такси дешевым быть НЕ ДОЛЖНО, — уверен один из комментаторов.

— Это не таксисты много зарабатывают, а инженеры, врачи, учителя (и другие высококвалифицированные граждане) получают мало. В Новосибирске прожиточный минимум — 100 тысяч. Я имею в виду минимум, чтобы ты мог питаться нормальной качественной пищей, содержать семью, покупать квартиру и так далее. И много кто до такого минимума дотягивает? Ну вот хоть таксисты к нему приблизились. Очень рад за них, — написал пользователь.

В Новосибирске появился новый тариф такси «Вместе» от сервиса «Яндекс». Теперь пассажиры могут сэкономить деньги на поездке, но придется ехать не одному, а с попутчиком, которого по пути подберет водитель. НГС узнал у таксистов и жителей города, которые уже пользовались тарифом, о плюсах и минусах поездки с незнакомцем.

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