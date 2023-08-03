«Ваши 300 рублей — вообще ни о чем, просто пшик»: как новосибирцы и водители отреагировали на высокие цены на такси

Новосибирцы бурно отреагировали на колонку журналистки НГС о неоправданно высоких ценах на поездки в такси. Мнения горожан разделились.
Многие также отметили, что цена такси стала слишком высокой.
— Пусть сами ездят по своим ценникам. Раньше ездил часто, сейчас — в исключительных случаях. Придет время — взвоют и снизят цены, никуда не денутся, бизнесмены, — уверен пользователь Клайдъ.
— Вчера хотела днем доехать от «Золотой нивы» до «Студенческой» по детскому тарифу. В это время поездка всегда стоила около 450 рублей и занимала 20 минут. А вчера за эти же 20 минут мне предложили цену 750 рублей. То есть туда-обратно — 1500 рублей! Спасибо, уехали на полупустом автобусе за 60 рублей. За 1500 рублей я уж лучше что-нибудь к школе детям куплю, — поделилась цифрами читательница НГС.
— Да я с удовольствием бы каталась на автобусе, если бы они ходили после 22:00! Город сам поощряет таксистов на конские цены, не делая ничего хорошего с общественным транспортом. Заказывала тут недавно такси — за
— Помню, в СССР тоже на такси только в редких случаях ездили. Боюсь, таксисты не осознают, что если они выйдут за рамки приемлемого на каждый день транспорта, то и пользоваться такси перестанут от слова «совсем». Нужно же совместить как-то зарплаты горожан и свои требования оплаты — и осознать, что человек с зарплатой 30 тысяч не может больше использовать такси, чтобы добираться до работы, если цена поднялась в
— Хм, еще пару месяцев назад пользовался такси
— Вопрос к таксистам — вчера около 23:00 с
— Сейчас в отпуске в Баку. Такси из аэропорта в город (25 километров) —
Есть и горожане, которые встали на сторону водителей.
— «То и предоставляйте сервис на уровне тех самых 450–500 рублей за
— Люди, вы чего беснуетесь? Инфляция — такой термин вам знаком? 1000 рублей сейчас и 1000 рублей
— Еще раз повторю за многими. Не устраивает — вперед в общественный транспорт. Привыкли за булками в соседний дом кататься, своими булками шевелите. Такси дешевым быть НЕ ДОЛЖНО, — уверен один из комментаторов.
— Это не таксисты много зарабатывают, а инженеры, врачи, учителя (и другие высококвалифицированные граждане) получают мало. В Новосибирске прожиточный минимум — 100 тысяч. Я имею в виду минимум, чтобы ты мог питаться нормальной качественной пищей, содержать семью, покупать квартиру и так далее. И много кто до такого минимума дотягивает? Ну вот хоть таксисты к нему приблизились. Очень рад за них, — написал пользователь.
В Новосибирске появился новый тариф такси «Вместе» от сервиса «Яндекс». Теперь пассажиры могут сэкономить деньги на поездке, но придется ехать не одному, а с попутчиком, которого по пути подберет водитель. НГС узнал у таксистов и жителей города, которые уже пользовались тарифом, о плюсах и минусах поездки с незнакомцем.