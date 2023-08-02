«С чего это таксист должен столько зарабатывать?»: журналистка НГС — о взлетевших ценах на поездки и опасном тарифе «Вместе»

В Новосибирске этим летом серьезно выросли цены на такси — пассажиры сообщают, что повышение составило минимум 100–200 рублей за поездку. Заодно один из крупнейших агрегаторов решил ввести систему попутчиков. Но, несмотря на это, такси стало почти недоступным. Водители радуются растущему заработку, но как долго это продлится и почему нововведения бьют в первую очередь по женщинам — об этом рассуждает журналистка НГС Александра Бруня. Далее — от первого лица.
Такси в Новосибирске становится всё менее доступным — это факт. Летом цена поездки обычно подрастает в среднем на 50–70 рублей из-за того, что становится меньше водителей, но в этом году стоимость взлетела. Если раньше за 20–25-минутную поездку я отдавала в среднем 300–350 рублей, то сейчас цена не опускается ниже 450 рублей ни днем, ни вечером, ни в обед. Перестал даже работать проверенный мною годами лайфхак: обычно цена была ниже в первые 15 минут часа и за 10 минут до нового.
Доходы у водителей выросли — в Telegram-чатах они радостно делятся скринами. Многим удалось за июнь заработать за вычетом расходов 60, 70 и даже 90 тысяч рублей, а в июле увеличить и эти доходы. С удовольствием делятся они и скринами цен на поездки, где меньше 350 рублей за самый короткий заказ не бывает.
С чего это таксист должен столько зарабатывать? Что-то изменилось именно в сервисе, обслуживании, безопасности, что так выросли цены? Конечно, стоимость всего растет — бензина, расходников, продуктов, коммуналки. Но большинство горожан других профессий не могут сейчас похвастаться серьезным ростом доходов, который бы позволил продолжать хотя бы изредка пользоваться такси.
За цену почти в два раза выше получаешь то же, что и раньше. По моему опыту, на десять заказанных машин приходится шесть с проблемами с ремнем безопасности. У меня есть с десяток очень невеселых историй, когда водители нарушали ПДД. Один раз дошло до того, что таксист чуть не сбил пешехода во дворе, так потом еще и грязно выругался в его сторону. До сих пор смотрю на потолок машины после того, как на меня в одной из них сверху свалился таракан. Про запах и чистоту в автомобиле, вежливость, подачу именно к указанной точке вообще молчу. Если вы позиционируете свои услуги как для более обеспеченных горожан, то и предоставляйте сервис на уровне тех самых 450–500 рублей за 20-минутную поездку.
В соцсетях, где пассажиры смеют высказывать недовольство ценами на поездки, сразу же налетает толпа, восклицающая, мол, «не хотите платить — не ездите», «это такой тяжелый труд», «нормальные цены», «пассажиры обнаглели, хотят ездить за три копейки». На это хочется только развести руками. По какой причине низкоквалифицированный труд должен оплачиваться на уровне инженера, учителя или врача? Специалистов, которые годы тратят на учебу и практику и огромные деньги, чтобы получить необходимую квалификацию. Для того чтобы быть таксистом, сейчас достаточно иметь только водительские права и навигатор в телефоне — даже машину не нужно покупать, большинство в аренде.
На выпад «езжайте на автобусе» тоже есть что ответить. Общественный транспорт хоть и развивается не так быстро, как хотелось бы, но развивается. Есть новые троллейбусы «Горожанин» и новые автобусы НЕФАЗ. Всего 30 рублей, и едешь как королева: чисто, красиво, без толкающегося кондуктора, да еще и кондиционеры работают. Это всё разговор про сервис и комфорт, которого за огромные деньги в такси почти и нет. Приходится закладывать время на дорогу, конечно, но это летом разница между автобусом и такси — 40 минут в поездке, а скоро осень и традиционные пробки, которые сократят ее до 10–15 минут. Присутствие других людей и возможную толкучку можно и потерпеть. Всё-таки платишь 30 рублей.
Но и тут незадача — агрегатор подкинул новый тариф. Теперь ездить можно со скидкой, а точнее, по уровню цен до их повышения, но с попутчиками. Такой мини общественный транспорт. Нововведение не понравилось ни таксистам, ни пассажирам. В первую очередь это делает недоступными поездки для многих женщин, которые не могут себе позволить потратить 500 рублей, но по старой цене в 350 рублей поехали бы — ведь попутчиком может стать кто угодно, это просто небезопасно.
Тут переживаешь, какой водитель попадется, насколько он будет адекватным. Вот история начала июля: против таксиста возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования многодетной матери и финалистки конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016». Но на водителя можно пожаловаться сервису, а на попутчика кому? То есть за более-менее приемлемую цену за доставку из точки А в точку Б, а у нас такси именно про это, пассажир должен на себя взять кучу дополнительных рисков еще и по попутчику.
Думаю, что росту цен на поездки радоваться таксистам осталось недолго. И возгласы «не нравится — вперед, на автобус» быстро поутихнут. Лето — период строек, и оно скоро закончится, многие вернутся к работе в такси. И здесь несколько вариантов развития событий.
Первый — цены вернутся в адекватный диапазон, отрегулированный большим количеством водителей. Второй — люди отвыкнут пользоваться такси, поймут, сколько можно экономить на этом, и останутся с троллейбусами, автобусами, метро. Такси станут пользоваться только в исключительных случаях — и это еще сильнее уронит цены, чем в первом варианте.
И третий — после вступления в силу ряда законов о такси рынок изменится и цены на поездки еще сильнее вырастут. Обязательная лицензия, требования к определенному виду машин и дополнительное страхование отрежут часть водителей от приема заказов через агрегаторы. А оставшимся придется предложить что-то получше, чем просто доставка из одной точки в другую и «скажите спасибо, что я вообще приехал и вас на моей ласточке отвез».
Что в итоге из всего этого получится, увидим через полтора месяца. Срок большой, особенно в нынешней ситуации, когда горизонт планирования сузился до суток.