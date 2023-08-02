«С чего это таксист должен столько зарабатывать?»: журналистка НГС — о взлетевших ценах на поездки и опасном тарифе «Вместе»

Такси в Новосибирске становится всё менее доступным — это факт. Летом цена поездки обычно подрастает в среднем на 50–70 рублей из-за того, что становится меньше водителей, но в этом году стоимость взлетела. Если раньше за 20–25-минутную поездку я отдавала в среднем 300–350 рублей, то сейчас цена не опускается ниже 450 рублей ни днем, ни вечером, ни в обед. Перестал даже работать проверенный мною годами лайфхак: обычно цена была ниже в первые 15 минут часа и за 10 минут до нового.

Доходы у водителей выросли — в Telegram-чатах они радостно делятся скринами. Многим удалось за июнь заработать за вычетом расходов 60, 70 и даже 90 тысяч рублей, а в июле увеличить и эти доходы. С удовольствием делятся они и скринами цен на поездки, где меньше 350 рублей за самый короткий заказ не бывает.