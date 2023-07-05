«Сел на меня и сказал: "Я чуть-чуть"». Таксист в Новосибирске задержан за попытку изнасилования финалистки конкурса красоты

— Я сидела с букетом цветов на заднем сиденье — нарядная, в платье. Стала доставать ключи, на секунду отвлеклась, и он с переднего сиденья прыгнул на меня — на заднее сиденье. Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать белье. Залез под платье, порвал его в итоге. Я, конечно, сопротивлялась как могла, кричала: «Что вы делаете! Я обращусь в полицию! У нас везде на подъездах камеры!» <…> Он затыкал мне рот — разбил губу. Я ему говорю: «Вы что делаете?» А он: «Я чуть-чуть», — рассказала журналисту Виктория.

