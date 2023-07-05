«Сел на меня и сказал: "Я чуть-чуть"». Таксист в Новосибирске задержан за попытку изнасилования финалистки конкурса красоты

В Новосибирске против таксиста возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования многодетной матери, дизайнера, стилиста и финалистки конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» Виктории Головко.
Об этом корреспонденту НГС рассказала сама пострадавшая, предоставив копию постановления Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 1 статьи 131 (изнасилование) УК РФ, в котором указаны все данные водителя и автомобиля, а также скриншот приложения «Яндекс.Такси».
Виктория Головко — новосибирский стилист конкурсов красоты, известный дизайнер, владелица собственного салона красоты. В 2016 году вошла в число 15 финалисток конкурса красоты «Миссис Сибирь». Замужем, мать троих детей
По словам Виктории, 10 июня она вместе с мужем всю ночь отмечала свой день рождения в одном из ресторанов на улице Ленина. В районе пяти утра 11 июня муж вызвал по приложению «Яндекс.Такси» машину для Виктории и отправил ее домой в район педуниверситета, а сам поехал на работу. Таксист довез женщину до дома, остановился у подъезда и, когда женщина замешкалась, доставая ключи от квартиры, набросился на нее.
— Я сидела с букетом цветов на заднем сиденье — нарядная, в платье. Стала доставать ключи, на секунду отвлеклась, и он с переднего сиденья прыгнул на меня — на заднее сиденье. Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать белье. Залез под платье, порвал его в итоге. Я, конечно, сопротивлялась как могла, кричала: «Что вы делаете! Я обращусь в полицию! У нас везде на подъездах камеры!» <…> Он затыкал мне рот — разбил губу. Я ему говорю: «Вы что делаете?» А он: «Я чуть-чуть», — рассказала журналисту Виктория.
В какой-то момент водитель, не получив желаемое, отпустил женщину и быстро перелез на водительское сидение. Уже потом в полиции по видео с камер на доме стало понятно, что мужчина увидел подъезжающую сзади другую машину. Возможно, это испугало его.
Виктория сразу же написала в службу поддержки «Яндекс.Такси», решив, что они передадут сведения о происшествии в полицию. Но в такси, замечает женщина, перед ней лишь извинились и пообещали этого водителя больше не отправлять. Потом сотрудники «Яндекс.Такси» еще пару дней продолжали с ней общаться, расспрашивая о ее самочувствии и рассказывали, что они разбираются с ситуацией. Больше от «Яндекс.Такси», уточняет потерпевшая, ничего не было: ни компенсаций, ни бонусов, ни даже возвращенных денег.
Виктория подчеркивает, что ей важно предать этот случай огласке, потому что могут найтись и другие пострадавшие.
— Мне кажется, водитель сидел и поджидал момента, когда я отвлекусь. И это случилось, когда я стала доставать ключи. А он потом очень шустро всё делал. У него это настолько отработано было. Возможно, это не единичный случай у этого водителя. Вполне вероятно, что другие просто не обращались в полицию по каким-то причинам. Мне важно еще донести до людей, чтобы они детей не отправляли одних. Что ребенок в такой ситуации сделает? Тут и взрослый не всегда справится. Мне просто повезло, — пояснила потерпевшая.
Виктория рассказала, что прошла медэкспертизу: у женщины разбита губа и синяки на ногах. Водитель, как уточнила женщина, задержан и заключен под стражу. Напавшему на вид около 30 лет, он худощавого телосложения, лицо вытянутое. Как сообщил пострадавшей следователь, обвиняемый является гражданином Республики Кыргызстан.
НГС отправил запрос в СК по Новосибирской области и «Яндекс.Такси».
В конце 2022 года НГС рассказал о судебном приговоре гражданину Узбекистана, который тоже работал водителем такси и совершил насилие над пассажиркой. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы: наказать насильника строже не вышло, так как к уголовной ответственности он привлекался впервые.