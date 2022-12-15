Таксист завез пассажирку в безлюдное место и изнасиловал — он находился в России нелегально

Ленинский районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, которого обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Его отправили в колонию общего режима, а по отбытию срока выдворят за границу РФ.
Как рассказала НГС помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова, 29-летний мигрант с 2020 года он находился в россии нелегально, не имел регистрации и работал водителем такси, не имея патента. В конце апреля 2021 года он посадил в машину пассажирку, которая не могла дождаться вызванного через приложение автомобиля и повез ее с площади Маркса на улицу Ленина. Женщина не побоялась ехать с ним, так как мужчина водил брендированный автомобиль такси. В пути следования неожиданно изменил маршрут.
— Он свернул в сторону улицы Ракитная Ленинского района города Новосибирска с целью отыскания безлюдного места, и в период с 04:33 по 04:38 остановил автомобиль на участке безлюдной местности, заблокировал двери, откинул спинку водительского кресла и пересел на заднее сидение, — рассказала государственный обвинитель. — Затем подавляя сопротивление потерпевшей совершил изнасилование, а затем иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей.
По информации надзорного ведомства, в процессе нелегальный мигрант категорически не признавал вину и уверял, что вступил в связь с пассажиркой по обоюдному согласию, однако суд ему не поверил: слишком много было доказательств.
По совокупности преступлений мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказать нелегала строже не вышло, так как уголовной ответственности он привлекался впервые. По отбытии наказания мигранта выдворят за границы РФ.
Ранее НГС писал о приговоре насильнику, который заманил в гости 15-летнюю девочку, напоил ее и надругался над подростком. После этого он уехал из Архангельской области в Новосибирскую и надеялся скрыться от правосудия, но все равно был пойман.