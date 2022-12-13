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Мужчина заманил в гости 15-летнюю девочку, изнасиловал и скрылся — его поймали в Новосибирской области

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима

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Насильник прятался в Новосибирской области

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Новодвинский городской суд вынес приговор 31-летнему уроженцу Пермского края за изнасилование девочки-подростка, рассказали наши коллеги из 29.RU. Полицейские задержали мужчину в Новосибирской области.

Мужчина, которого уже судили за половые преступления, по данным следствия, приехал в Архангельскую область на заработки вместе со своим 27-летним приятелем из Алтайского края. Оба злоумышленника поселились на съемной квартире, через соцсети познакомились с 15-летней девочкой и пригласили ее в гости.

После этого фигуранты принудили девочку к употреблению алкоголя, после чего изнасиловали. Младшего из преступников задержали по горячим следам, а старшему удалось скрыться. Насильника нашли в Новосибирской области и этапировали в Архангельск для участия в следственных действиях.

Вчера, 12 декабря 2022 года, Новодвинский городской суд Архангельской области поставил точку в уголовном деле.

— Назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области. — Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней потерпевшей.

На обжалование приговора у осужденного есть 10 дней.

Ранее НГС писал о жуткой истории 2-летнего мальчика из Барабинска. Следственный комитет заподозрил, что его насиловал отчим.

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