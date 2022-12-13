Мужчина заманил в гости 15-летнюю девочку, изнасиловал и скрылся — его поймали в Новосибирской области

Новодвинский городской суд вынес приговор
Мужчина, которого уже судили за половые преступления, по данным следствия, приехал в Архангельскую область на заработки вместе со своим
После этого фигуранты принудили девочку к употреблению алкоголя, после чего изнасиловали. Младшего из преступников задержали по горячим следам, а старшему удалось скрыться. Насильника нашли в Новосибирской области и этапировали в Архангельск для участия в следственных действиях.
Вчера, 12 декабря 2022 года, Новодвинский городской суд Архангельской области поставил точку в уголовном деле.
— Назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области. — Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней потерпевшей.
На обжалование приговора у осужденного есть 10 дней.
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